Dodecarun, Aimar ed El Kannoussi a Osasco

Caresio e Chiabrera sempre primi in classifica

Torino, 25 agosto 2026

Nella prima gara del circuito Dodecarun organizzata dall’Atletica Pinerolo (il Cross della Pace dell’11 gennaio) era rimasto ai piedi del podio per una manciata di secondi, ma nella replica di sabato sera a Osasco Giacomo Aimar si è preso una bella rivincita, staccando di oltre mezzo minuto l’esperto marocchino dell’Olimpiatletica Youness Bourouk, l’unico a tenergli testa sui sette chilometri del percorso: 21’53” e 22’24” il responso del cronometro.

Con questo successo Aimar sale al quinto posto della classifica del circuito, al cui vertice rimane il canavesano Giuliano Caresio, assente a Osasco. Alle sue spalle, però, si fanno sempre più vicini Massimo Bono e Luca Laratore, rispettivamente ottavo e settimo sul traguardo. In campo femminile vittoria per Mina El Kannoussi (Atletica Saluzzo) che ha preceduto la torinese della Sisport Giulia Sara Cavalieri, che ha rosicchiato qualche punto alla leader della classifica Nadia Chiabrera.

La prossima tappa del circuito sarà il 18 agosto, con la trentesima edizione del Tour di Carcoforo, nel comune della Val d’Egua (Vercelli) a 1300 metri di altitudine premiato dalla rivista Airone come “villaggio ideale d’Italia”.

Ordine d’arrivo (7 km). Uomini. 1. Giacomo Aimar (Atl. PInerolo) 21’53”, 2. Bourouk (Olimpiatletica) 22’24”; 3. Scuro Vincenzo (Applerun Team) 23’35”; 4. Falco (Pod. Valle Infernotto) 24’18”, 5. Imperiale (Pod.Torino) 24’39”, 6. Peyran (Applerun) 24’48”; 7. Laratore (Roata Chiusani) 25’00”; 8. Bono (Pod. Robbiese) 25’55; 9. Malano (Applerun) 26’01”; 10. De Masi (Runcard) 26’04”; 11. Cardetti Applerun) 27’04”; 12. Arezzi (Atl. PInerolo) 27’45”; 13. Assom (Ranarunner Villastellone) 26’47”, 14. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 27’54”; 15. Giva (Pod. Torino) 28’26”. Donne. 1. Mina El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 26’52”; 2. Cavalieri (Sisport) 27’04”; 3. Laino (Brancaleone Asti) 28’09”; 4. Chiabrera (Brancaleone Asti) 29’18”, 5. Giovine Brancaleone Asti) 29’19”, 6. Conte (Fun for Sports) 21’21”; 7. Mates (Giannonerunning) 31’44”; 8. Plavan (Baudenasca) 32’00”; 9.Di Salvo (Roata Chiusani) 32’27”; 10. Rabbia. (Brancaleone Asti) 33’15”; 11. Brunchi (Brancaleone Asti) 33’39”; 11. Solaro (Vignonechecorre) 34’32”; 12. Bongiovanni (Vigonechecorre) 34’32”; 13. Buscema (Pod. None) 36’03”; 14. Sulis (Brancaleone Asti) 36’03”; 15. Giusto (Atl. PInerolo) 36’06”.

Questa la classifica ufficiosa del circuito Dodecarun

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 486 punti; 2. Bono (Pod. Robbiese) 447; 3. Laratore (Roata Chiusani) 420; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 401; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 304; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 175. 7. Roselli (Atl. Novese) 190; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 178; 9. Chiabrera (Brancaleone Asti) 175; 10. Castellino (Roata Chiusani) 169. Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 516 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 414; 3. Rabbia (Brancaleone Asti) 410; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 370; 5. Laino (Brancaleone Asti) 316; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 271; 7. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 229; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 226. 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 191. Categorie. Uomini. JPSM: 1. Aimar 220; Magagna (Atl. Alessandria) 186; 3. Celestre (Atl. Alessandria) 126. SM35: 1. Zottarelli (Atl.Alessandria) 214; 2. Roselli 186; 3. Rendine (Pod. None) 140. SM40: 1. Caresio 570; 2. Martinotti (Run of Made) 206; 3. Russo (Iinternational Security) 150. SM45: 1. Laratore 582; 2. Arnaudo 486; 3. Salavastru (Brancaleone Asti) 162. SM50: 1. Bono 772; 2. Agoglia 482; 3. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 326; SM55: 1. Zamuner 350; 2. Bocchio (Atl. Novese) 280; 3. PIras (Cogne Aosta) 276. SM60: 1. Murgia (Bio Correndo Avis) 410; 2. Ventrice (Sant’Orso Aosta) 226; 3. Crivellari (Accademiatletica) 176. SM65: 1. Castellino (Roata Chiusani) 502; 2. Chiabrera 488; 3. Martignetti (Bio Correndo Avis) 284. SM70: 1. Comuzio (Pod. Robbiese) 424; 2. Molinari (Trinese) 354; 3. Forzan (Bio Correndo Avis) 296. SM75+: 1. Gioffrè (Atl. Novese) 178; 2. Ceccarelli (Dant’Orso Aosta) 70; 3. Marquis (Atl. Monterosa) 68. Donne. JPSF: 1. N.Chiabrera 606; 2. Cavalieri 392; 3. Gagliardi 178. SF35: 1. Lenti (Frecce Bianche) 170; 2. Chirila (Tapporosso)120; 3. Salzani (Atl. Novese) e El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 118. SF40: 1. Mates (Giannonerunning) 172; 2. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 158; 3. Marchisa (Atl.Alessandria) 136. SF45: 1. Laino 364; 2. Brunchi (Brancaleone Asti) 168; 3. Tomasova (Atl. Santhià) e Zavanone (Brancaleone Asti) 120. SF50:1. Giusto (Atl.Pinerolo) 360; 2. Busa (Sant’Orso Aosta) 128; 3. Ferro (Vittorio Alfieri) 120. SF55: 1. Rabbia 630; 2. Mocci 376; 3. Bruno (Runcard) 256. SF60: 1. Di Salvo 612; 2. Re (Azalai) 116; 3. Semprini (Vittorio Alfieri) 112. SF65: 1. Pejrani 702; 2. Sulis 612, 3. Villabruna (Trinese) 416. SF70:1. Carchedi (Brancaleone Asti) 180; 2. Gallia (Verdenero)118; 3. Borretta (Vittorio Alfieri) e Frontespezi (Roata Chiusani) 60. SF75+. 1. Stefani (Atl. Baudenasca) 68; 2. Crivellaro (Run of Made), Monasterolo (Borgaretto ’75) e Vaccari (Atl.Santhià) 60.

IL TORINESE