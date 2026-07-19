Rock Jazz e dintorni a Torino: Morrissey e Lori Williams

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Martedì. Per Astimusica si esibisce Morrisey (il cantante degli Smiths). Al Magazzino sul Po suonano i Totorro. A Cervere (Cn) è di scena Sal Da Vinci.
Mercoledì. Al Blah Blah si esibisce il duo Maryca-Alessandro.
Giovedì. Per il Due Laghi Jazz Festival ad Avigliana, è di scena il Lori Williams sextet. Allo Più Spazio 4 di piazza Paravia, suona il quartetto di Anna Coccoli.
Venerdì. Per Monfortinjazz all’auditorium Horszowski, è di scena Suzanne Vega. Al Circolino suona il Tokyorama Instabile Trio. Allo Ziggy si esibiscono gli Alltheniko +Maledicto.
Pier Luigi FuggettaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE