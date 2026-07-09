Moncalieri ricorda il beato Bernardo, principe cristiano

Erano tempi paurosi per l’Europa cristiana. Nel Quattrocento i turchi erano il grande pericolo del Vecchio Continente dopo la conquista di Costantinopoli. Non era facile ma bisognava reagire. Pur divisa e rissosa, l’Europa tentò di ricomporre i dissidi e si mise al lavoro per puntare alla riconquista della capitale imperiale. Sovrani e principi lanciarono numerosi appelli all’unità dei cristiani per formare una grande coalizione militare capace di arrestare la travolgente ascesa della Mezzaluna dopo la presa ottomana della città bizantina sul Bosforo nel 1453. Tra i vari personaggi che si mossero per promuovere un’alleanza europea contro l’espansione turca si fece avanti un giovane nobile tedesco, un certo Bernardo di Baden, militare, diplomatico, “crociato” anti-turco e poi patrono di Moncalieri e oggi “beato” e “venerabile” per decreto di Papa Francesco che confermò il culto di Bernardo. Nato in Germania, Bernardo lasciò presto la carriera militare per dedicarsi alle missioni di pace. Mentre attraversava a cavallo il Piemonte nel 1458 durante una missione diplomatica tra l’Italia e la Francia si ammalò di peste a Genova e morì il 15 luglio nel convento dei francescani a Moncalieri dove si era fermato.

Fu venerato come Beato Bernardo per la sua fede, la carità, l’impegno verso i poveri, l’opera pacificatrice e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. Divenne ben presto il patrono della città di Moncalieri. In città il culto di Bernardo è molto sentito e ogni anno si svolge una rievocazione storica che ricorda l’accoglienza del giovane tedesco, una figura esemplare di principe cristiano. A Moncalieri, gemellata con la tedesca Baden-Baden, maturò la sua fama di santità e la città lo scelse come patrono. Fu sepolto nella Collegiata di Santa Maria della Scala dove si diffusero storie di miracoli come la guarigione di uno storpio durante il suo funerale. La sua tomba divenne meta di pellegrinaggio e Bernardo fu riconosciuto protettore di Moncalieri contro la peste. Il 15 luglio la città alle porte di Torino celebra la festa patronale in suo onore con processioni e cerimonie che richiamano fedeli da tutto il Piemonte. Tra gli appuntamenti principali, l’11 luglio alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà la rievocazione storico-religiosa e la processione con l’urna delle reliquie del Patrono attraverso le vie del centro storico fino alla chiesa del Beato Bernardo. Il 15 luglio alle 23.00 il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul Po. Filippo Re

IL TORINESE