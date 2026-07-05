Onorata Milonga Festival 2026

Per i torinesi in vacanza nel Ponente ligure, anche quest’ anno Monica Nucera Mantelli, fondatrice di Casa de Tango by Etnotango , invita tutti gli appassionati di questa danza a Seborga (IM) per una nuova Reunion con l’affascinante Tango Rioplatense.

Come per le due precedenti edizioni – si tratta di un’esperienza ‘itinerante’, sia nel Tempo – si inizia il 5 luglio per terminare domenica 9 agosto – che nello Spazio: tra Seborga (il 5/7 e il 9/8) e Perinaldo (l’11/7).

“Onorata Milonga Festival”, è una manifestazione artistica senza risposte preconfezionate su cosa è il Tango Rioplatense, ma porta – con o senza scarpette da ballo – a immergersi nell’immenso patrimonio interdisciplinare di questo fenomeno sviluppatosi ai primi del Novecento tra Buenos Aires e Montevideo.

Domenica 5 luglio prima tappa a SEBORGA in Piazza Martiri Patrioti dalle ore 19.00 con rendez-vous di benvenuto presso l’Ufficio Turistico per l’apertura dell’esposizione “WISH YOU WERE HERE” di Celiant Tolmami.

Alle 19.15, TANGO PERFORMANCE “SOy” tutta al femminile introdotta dalla poesia inedita di A. Valpreda e A. Pepe “Faltar la Pera” per voce dell’attore Mario Brusa. Segue una guitar session di Folk Argentino & Bossanova con i chitarristi Mauro & Michele. Alle ore 20.00, CAMEO MUSICALE PER EVITA con il Coro dell’A.N.C. di Ventimiglia composto da una trentina di coristi diretti dal M° Amoroso che intoneranno la loro versione di “Don’t Cry for me, Argentina” tratto dal musical “Evita”. L’esecuzione sarà abbinata a una RONDA di tangoteatrodanza in bianco /azzurro, in omaggio alla bandiera argentina. Al termine, sino alle ore 24, la MILONGA BLANCO AZUL con Rosario Reddavide, esperto Musicalizador di tango Nuevo e Tradizionale. Ci sarà ballo per tutti sulla grande pista ovale circondata dalle valli che guardano alla Francia.

Seconda tappa pochi giorni dopo, a Perinaldo, questa volta di sabato 11 luglio con “HASTA SIEMPRE AMOR. TANGO Y LIBERTAD” presso la Sala Consiliare e Terrazza di piazza Monsignor Rossi 1. Dalle ore 10.30 appuntamento presso il centro sportivo Comunale Cassini per visita guidata “Sulle tracce dell’astronomo Cassini” (passeggiata tra storia e astronomia) a cura dell’associazione Orbita. Numero minimo partecipanti 10. Durata della visita, circa un’ora. Iscrizione: 10 euro e prenotazioni al numero 351/78.94.592.

Nel pomeriggio, dopo il giusto relax al centro sportivo, ritrovo alle ore 16.00, presso la Sala Convegni del Comune, per l’inaugurazione della mostra “HASTA SIEMPRE AMOR. TANGO Y LIBERTAD“, allestimento tematico con grandi pannelli recanti immagini estratte dalla raccolta “I TANGHI DI TANGO” di Sergio Staino e Michele Serra per le Edizioni Del Grifo nel 1987. Si tratta di opere grafiche a firma dei più grandi disegnatori mondiali tra cui Milo Manara, Hugo Pratt, Guido Crepax, Roberto Baldazzini, Andrea Pazienza, Cinzia Ghigliano e molti altri.

Unitamente alla presentazione della Curatrice con proiezione di immagini, ci sarà uno Show di Tango molto particolare: alcuni pannelli verranno infatti “animati” e danzati da coppie di bailarinos Etnotango Friends, con la complicità del pubblico presente.

Alle ore 17.00, è inoltre prevista, sempre con i bailarinos, una PERFORMANCE nel cortile interno ispirata a personaggi mitici del tango: Tita, Maria, Rudy, Carlos, Evita e altri. Dalle ore 18.00 fino a mezzanotte, questa volta presso la Terrazza del Centro Anziani del Comune si terrà la MILONGA “STREET” TANGO Y LIBERTAD, condotta da Monica Mantelli. Si potrà ballare no-stop (come nel tango di strada) con brani alternativi e tradizionali.

La terza e ultima tappa di Onorata Milonga Festival si svolge nuovamente a Seborga in occasione della Notte dei Desideri, Domenica 9 agosto. In programma dalle ore 19.00, sempre presso l’area dell’Ufficio Turistico di piazza Patrioti, l’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “Puck’s Nature Lovers“(Gli amanti naturali di Puck) della fotografa Franca Setteducati, con annessa lettura di Elisabetta Fanzago del tango inedito “Palmera” corredata dalla performance tanguera “MARIPOSAS” ispirata a “Sogno di una Notte di Mezz’ Estate di Shakespeare e “Ireneo Funes” di Borges, con voce recitante di Mario Brusa. Interverrà, inoltre, il pittore torinese Natale Cannelli.

Alle 20.30 verrà proclamato dalle Autorità il tema della NOTTE DEI DESIDERI: “Se questa notte le stelle potessero ascoltarti, cosa chiederesti? “Come “risposta” ci sarà l’esibizione di tango dei Maestri Carlo e Laura, dal titolo “Un Sorriso dentro al Pianto”.

Seguirà l’imperdibile concerto ballabile del Duo italo-argentino con Miguel Angel Acosta (voce, chitarra) e David Pecetto (bandoneon) che concederanno a tutti i bailarinos di ballare con musica dal vivo di tango tradizionale

Con questa ‘corposa’ carrellata di avvenimenti Il Torinese anticipa oggi al suo pubblico le interessantissime novità organizzate anche quest’anno dalla dott.ssa Mantelli per accompagnare in borghi bellissimi i tanti turisti della riviera ligure di Ponente.

Siamo certi che, come nelle precedenti edizioni, l’affascinante tango, i professionisti di più discipline e la sua regia saranno in grado di attrarre e affascinare ancora tantissime persone.

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Ferruccio Capra Quarelli

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