Il ricco programma di Vitamine Jazz

GLI ULTIMI CONCERTI DELLA NONA STAGIONE DI VITAMINE JAZZ, A OTTOBRE
LE VITAMINE RIPRENDERANNO CON LA DECIMA STAGIONE.
Martedì 14 luglio
Duo Sferrazza – Nobile
Tancredi Sferrazza sax
Giulio Nobile pianoforte
Il duo è formato da giovani ragazzi che si sono conosciuti al Conservatorio Giuseppe Verdi di
Torino.
La formazione propone un repertorio di tradizionali standard jazz.
Nel maggio 2025 in quartetto (Tancredi Sferrazza Quartet) hanno ricevuto il primo premio della
rassegna torinese “Too Young To Jazz”, un progetto nato per valorizzare il talento dei giovani
musicisti under 30.
Mercoledì 15 luglio
Duo DINO & Marco Bonino
Dino
Uno dei più amati cantanti degli anni ‘60.
A 16 anni nel 1963 il suo primo successo per la RCA: “Eravamo amici” scritta per lui dai Rokes e
arrangiata da Ennio Morricone che si occuperà della sua produzione anche negli anni seguenti.
Nel 1964 “Te lo leggo negli occhi”, scritta per lui da Sergio Endrigo, diventa un successo
internazionale, interpretato da lui anche in inglese, spagnolo e francese.
Poi “Il sole è di tutti”, “La tua immagine” e altri 45 giri.
Nel 1968 il suo grande successo sanremese: “Gli occhi miei”, che viene poi elevato a successo
mondiale da Tom Jones (“Help yourself”).
Piu’ di 5 milioni di dischi venduti e parecchi film come protagonista.
Marco Bonino
Chitarrista, cantante e autore con collaborazioni internazionali e nazionali importanti (John Martyn,
The Birds, David Bromberg, Mike Bloomfield, Lucio Dalla, Ron).
Ha inciso 3 album in lingua inglese e ha scritto successi per:
I Nuovi Angeli (il gruppo in cui ha militato fin dagli anni 70), I Camaleonti, Bobby Solo, Little
Tony, Dino, Mal, Gian Pieretti e i Rokes.
Nel 1998 con il gruppo brio-pop The Balze con l’album “Green Grass” è entrato nella top 100
inglese.
Venerdì 17 luglio
Gerotto Viviani – Voice & DoubleBass Experience
Federica Gerotto voce
Angelo Viviani contrabbasso
Un viaggio dalle timbriche scure e soavi con brani iconici della storia musicale: dai Beatles ai
Police, da Amy Winehouse a Shivaree, da Norah Jones a Peggy Lee, da Fred Buscaglione a Battisti,
in un concerto riarrangiato per voce e contrabbasso.
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