Il ricco programma di Vitamine Jazz

GLI ULTIMI CONCERTI DELLA NONA STAGIONE DI VITAMINE JAZZ, A OTTOBRE

LE VITAMINE RIPRENDERANNO CON LA DECIMA STAGIONE.

Martedì 14 luglio

Duo Sferrazza – Nobile

Tancredi Sferrazza sax

Giulio Nobile pianoforte

Il duo è formato da giovani ragazzi che si sono conosciuti al Conservatorio Giuseppe Verdi di

Torino.

La formazione propone un repertorio di tradizionali standard jazz.

Nel maggio 2025 in quartetto (Tancredi Sferrazza Quartet) hanno ricevuto il primo premio della

rassegna torinese “Too Young To Jazz”, un progetto nato per valorizzare il talento dei giovani

musicisti under 30.

Mercoledì 15 luglio

Duo DINO & Marco Bonino

Dino

Uno dei più amati cantanti degli anni ‘60.

A 16 anni nel 1963 il suo primo successo per la RCA: “Eravamo amici” scritta per lui dai Rokes e

arrangiata da Ennio Morricone che si occuperà della sua produzione anche negli anni seguenti.

Nel 1964 “Te lo leggo negli occhi”, scritta per lui da Sergio Endrigo, diventa un successo

internazionale, interpretato da lui anche in inglese, spagnolo e francese.

Poi “Il sole è di tutti”, “La tua immagine” e altri 45 giri.

Nel 1968 il suo grande successo sanremese: “Gli occhi miei”, che viene poi elevato a successo

mondiale da Tom Jones (“Help yourself”).

Piu’ di 5 milioni di dischi venduti e parecchi film come protagonista.

Marco Bonino

Chitarrista, cantante e autore con collaborazioni internazionali e nazionali importanti (John Martyn,

The Birds, David Bromberg, Mike Bloomfield, Lucio Dalla, Ron).

Ha inciso 3 album in lingua inglese e ha scritto successi per:

I Nuovi Angeli (il gruppo in cui ha militato fin dagli anni 70), I Camaleonti, Bobby Solo, Little

Tony, Dino, Mal, Gian Pieretti e i Rokes.

Nel 1998 con il gruppo brio-pop The Balze con l’album “Green Grass” è entrato nella top 100

inglese.

Venerdì 17 luglio

Gerotto Viviani – Voice & DoubleBass Experience

Federica Gerotto voce

Angelo Viviani contrabbasso

Un viaggio dalle timbriche scure e soavi con brani iconici della storia musicale: dai Beatles ai

Police, da Amy Winehouse a Shivaree, da Norah Jones a Peggy Lee, da Fred Buscaglione a Battisti,

in un concerto riarrangiato per voce e contrabbasso.

IL TORINESE