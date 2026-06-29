Silvio Bolloli, 53 anni, avvocato alessandrino molto noto, impegnato nel sociale e nello sport, è morto nella piscina della sua abitazione. Il personale di soccorso è intervenuto per una richiesta di aiuto per annegamento. Bolloli è andato in arresto cardiaco ed è stata tentata la rianimazione con il massaggiatore automatico. Ma in ospedale ad Alessandria l’avvocato è deceduto. Lascia la compagna e due figli. Alla sorella Brunella, giornalista di Libero, le condoglianze della redazione e del direttore de Il Torinese.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Muore per attacco cardiaco in piscina l’avvocato Bolloli
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