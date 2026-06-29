Cagnolino finito in una condotta fognaria salvato dalla polizia

E’ finita bene l’avventura di un cagnolino di dieci giorni  che era rimasto incastrato in una condotta fognaria a Torino. Il cucciolo è stato salvato con un intervento della Polizia di Stato con vigili del fuoco e polizia locale, in strada dell’Aeroporto, alla periferia della città. Dopo il salvataggio, grazie alla segnalazione di un residente, il cane e’ stato riconsegnato ai proprietari.

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