Torna a Rivoli la Festa de l’Unità

Torna a Rivoli la Festa de l’Unità, storico appuntamento dell’estate rivolese. I Giardini Lamarmora di via Gatti si animeranno tutte le sere, fino a sabato 11 luglio, con l’apertura della cucina a partire dalle 19:30: tra i piatti più apprezzati ci sono la grigliata e il fritto di pesce, senza dimenticare i succulenti primi e gli immancabili antipasti tra i quali compaiono le mitiche “zucchine alla scapece”.
Ricco anche il programma dei dibattiti che vedranno la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo (mercoledì 8 luglio), insieme ai suoi colleghi Sindaci: Matteo Cavallone di Collegno, Emanuele Gaito di Grugliasco, Steven Palmieri di Alpignano, Carlo Vietti di Druento (mercoledì 1 luglio). Tra gli altri ospiti spiccano Guido Saracco, già Rettore del Politecnico di Torino (1 luglio), gli Eurodeputati dem Irene Tinagli e Brando Benifei (5 luglio), i Consiglieri Regionali del PD (6 luglio), oltre a molti altri DeputatiSenatori e altre personalità di rilievo locale e nazionale.
Serate danzanti ogni sabato sera, oltre che evento dei Giovani Democratici il 3 luglio.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Business Match dei Ronchiverdi

Articolo Successivo

Spettacoli dal vivo gratuiti, arriva “Cubo Live 2026”

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless