Affitti, Fiaip Torino: numero immobili locati stabile

Il mercato delle locazioni residenziali a Torino nel 2025 si conferma sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Nella provincia torinese le abitazioni locate sono 57.033, di cui 32.465 nel solo capoluogo.

L’analisi elaborata da Fiaip Torino (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) sui dati dell’Agenzia delle Entrate, rileva nel capoluogo un leggero incremento delle locazioni rispetto al 2024 (+0,4%). Diversa la situazione nel resto dell’area metropolitana, esclusa Torino, dove i contratti registrano una lieve flessione (-1,2%), attestandosi a 24.568 unità.

Lo studio prende in esame quattro tipologie contrattuali: i contratti ordinari di lungo periodo, quelli ordinari transitori, poi i contratti agevolati sia di lungo periodo sia transitori.

“Le locazioni registrate nella città di Torino rappresentano il 57% del totale di tutti i contratti della provincia“, commenta Claudia Gallipoli, presidente di FIAIP Torino. “La tipologia prevalente – aggiunge – resta quella ordinaria, sia di lungo periodo sia transitoria, che rappresenta il 70% del mercato delle locazioni, mentre i contratti Agevolati rappresentano il restante 30%”.

Nel dettaglio, i contratti Ordinari di lungo periodo si confermano la formula più utilizzata: con 14.125 registrazioni, sono in lieve aumento rispetto al 2024 (+0,5%). Seguono i contratti Ordinari transitori, che raggiungono quota 8.503 e registrano una crescita, anno su anno, più marcata (+6,3%).

In calo, invece, i contratti Agevolati, sia di lungo periodo sia di tipo transitorio. Complessivamente flettono del 4,2% rispetto al 2024. A pesare maggiormente è la diminuzione dei contratti agevolati di lungo periodo (-6,4%), mentre i transitori agevolati restano sostanzialmente stabili (-0,3%).

“Questa analisi ci consente di capire l’andamento delle locazioni in città, di osservare le variazioni e individuare le direzioni del mercato“, prosegue la presidente Gallipoli.

“A Torino il numero di immobili locati è stabile e la tendenza prevalente è di affittare per lunghi periodi con contratti di tipo ordinario, piuttosto che agevolato – evidenzia la presidente -. Il dato che infatti merita attenzione è che diminuiscono i contratti agevolati di lunga durata, mentre crescono i contratti transitori. Le ragioni sono rintracciabili nella maggiore mobilità lavorativa e alla crescente presenza di studenti sul territorio”.

“È un segnale – aggiunge la presidente Fiaip Torino – che ci dice come proprietari e inquilini stiano cercando maggiore flessibilità, ma anche che gli attuali contratti concordati stanno perdendo attrattività, per la scarsa convenienza delle agevolazioni rispetto ai costi e alla fiscalità dell’immobile”.

Per questo FIAIP Torino chiede un confronto con le Istituzioni affinché questo strumento torni ad essere realmente conveniente e aderente al mercato.