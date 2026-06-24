Liberata dalla Libia la pro Pal piemontese arrestata

Rientra oggi con un volo di Stato, un mese dopo la cattura e 30 giorni nella cella di sicurezza di una caserma libica Dina Alberizia, attivista pro Pal astigiana. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il 24 maggio l’ex insegnante astigiana con altri 9 attivisti della Flottilla era stata fermata dopo aver varcato il confine tra Libia Ovest e Libia Est.

IL TORINESE