Rientra oggi con un volo di Stato, un mese dopo la cattura e 30 giorni nella cella di sicurezza di una caserma libica Dina Alberizia, attivista pro Pal astigiana. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il 24 maggio l’ex insegnante astigiana con altri 9 attivisti della Flottilla era stata fermata dopo aver varcato il confine tra Libia Ovest e Libia Est.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Liberata dalla Libia la pro Pal piemontese arrestata
Recenti:
Due progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale sulle patologie cardiovascolari coinvolgono la Cardiologia
Allasia: “L’acqua è la prima infrastruttura dell’agricoltura. Senza investimenti rischiano coltivazioni, allevamenti e competitività delle
A TORINO LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME CHE RACCONTA L’IMPEGNO DEI VOLONTARI PIEMONTESI IN ALBANIA A oltre
È mancata nella sua casa di Venezia, a 99 anni, Cristiana Brandolini d’Adda. Era figlia di
Un motociclista di 53 anni è morto nel pomeriggio di oggi in uno scontro con un’auto