Vitamine Jazz, i prossimi concerti al Sant’Anna

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CSA Farm Gallery annuncia l’apertura della mostra intitolata “Tra indivisibile e dicibile” sabato 23 maggio prossimo
Il fascino senza tempo del liberty e la suggestione della parola scritta rivivranno ad Agliè,