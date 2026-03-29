Budinetti primaverili di asparagi 

Gli asparagi, prelibati protagonisti della primavera, sono gustosi, ricchi di proprietà benefiche e molto versatili in cucina. Eccovi una facile e raffinata ricetta da proporre ai vostri ospiti
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Ingredienti per 8 sformatini:
500gr. (puliti) di asparagi verdi
200ml. di panna liquida
2 uova intere
50gr. di parmigiano grattugiato
Sale, pepe, burro, olio, foglie di menta q.b.
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Pulire e lavare gli asparagi, cuocerli a vapore poi scolarli e tagliarli a pezzi. Tenere da parte qualche punta per guarnire. Frullare gli asparagi con la panna, unire le uova, un pizzico di sale, pepe a piacere e il parmigiano. Mescolare bene e versare negli stampini in acciaio precedentemente imburrati. Cuocere in forno a bagnomaria a 180 gradi per circa mezz’ora. Preparare la salsina emulsionando nel mixer l’olio con poche foglie di menta e sale. Sformare i budinetti, guarnire con le punte di asparago ed un filo di olio alla menta. Servire tiepidi.
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