“Degustare e’ scoprire”, il lungo weekend del Salone del vino alle Ogr

Ieri ha preso il via la IV edizione delSalone del Vino Torino che animerà gli spazi delle OGR Torino fino a lunedì 2 marzo 2026.Per le giornate di sabato e domenica, dedicate al grande pubblico degli appassionati e delle appassionate, è in programma oltre al lungo weekend di degustazione, anche un fitto palinsesto di masterclass, incontri con i produttori e grandi talk che vedranno protagonisti ospiti speciali e professionisti del settore.

 

Il palco delle OGR Torino accoglierà racconti ed esperienze diverse per esplorare con giornalisti ed esperti i nuovi trend del mondo vino e la loro interconnessione con la gastronomia e la cucina. Inoltre, grazie alla nuova collaborazione con la piattaforma DISSAPORE che unisce giornalismo tradizionale con quello digitale, i momenti di approfondimento si arricchiscono con il contributo dei narratori e creator digitali che, da tutta Italia, saranno coinvolti nelle masterclass per scoprire vini di nicchia, originali e le tante, nuove sperimentazioni. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente ai Talk acquistando un pacchetto degustazione e prenotando il proprio posto sul sito.

Le aree dedicate alle masterclass gratuite – a cui i visitatori del Salone potranno partecipare gratuitamente acquistando un pacchetto degustazione e iscrivendosi sul sito – sono invece il Social Table di SNODO – OGR Torino, il Foyer 2 delle OGR Torino e il Binario 3 delle OGR Torino: tre spazi studiati per la degustazione e l’approfondimento.

