Accademia delle Scienze, 40 anni di incontri

Torino, 19 Febbraio 2026 – Sei mercoledì, a cavallo tra marzo e maggio 2026, per capire dove stiamo andando. Dalle città che si reinventano attraverso i dati, ai calcolatori quantistici che stanno ridisegnando i confini del possibile: sono solo alcuni dei temi dei Mercoledì dell’Accademia, appuntamento che quest’anno celebra i suoi quarant’anni di attività e che tocca scienza, storia, politica e tecnologia, coinvolgendo studiosi e divulgatori.

Terre rare, qubit, algoritmi e imperi: il mondo che cambia, spiegato bene

Si comincia il 4 marzo con l’incontro “Materie prime critiche, terre rare, consumo di energia, intelligenza artificiale: un quadro complesso”, con Pietro Terna (Accademia delle Scienze di Torino) e Gian Andrea Blengini (Università di Torino). Le terre rare sono ovunque, nei nostri smartphone, nelle auto elettriche e nei data center, eppure pochi sanno chi le controlla e perché questo conta così tanto. Sullo sfondo, una variabile che cambia tutto: la crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale, con una domanda di energia e capacità di calcolo senza precedenti.

C’è anche spazio per un approfondimento storico su come i Romani vedevano le montagne, tra diffidenza e attrazione, che ci racconta molto su come cambia la percezione umana nei secoli. E poi gli algoritmi che plasmano ogni giorno le nostre scelte e i nostri desideri, fino alla grande domanda finale: che ne sarà dell’Europa e della democrazia in un ordine internazionale che scricchiola.

Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti, con inizio alle 18.30, in Sala Mappamondi.

Gli altri appuntamenti:

Mercoledì 18 marzo – Progettare con i dati. Il caso del PRG di Torino

Relatori: Giovanni Durbiano (Accademia delle Scienze di Torino) e Rossano Schifanella (Università di Torino, ISI Foundation)

Mercoledì 25 marzo – Calcolatori quantistici (Quantum Computing): la nuova frontiera dell’informatica e dell’industria

Relatori: Marco Genovese (Accademia delle Scienze di Torino) e Bartolomeo Montrucchio (Politecnico di Torino)

Mercoledì 22 aprile – Non solo Annibale: i Romani e le montagne

Relatori: Silvia Giorcelli (Accademia delle Scienze di Torino), Ermanno Malaspina (Accademia delle Scienze di Torino), in dialogo con Silvia Rosa Brusin (giornalista)

Mercoledì 29 aprile – Effetto social: come i social media hanno riprogettato le nostre vite

Relatrice: Gabriella Taddeo (Università di Torino)

Mercoledì 13 maggio – Contro gli imperi: l’ordine internazionale nel mondo post-americano e il futuro della democrazia europea

Relatore: Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

