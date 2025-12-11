IMU 2025: tutto quello che serve sapere prima della scadenza del 16 dicembre

ABITARE CON STILE

Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà

Uno spazio dedicato al mondo della casa in tutte le sue forme: dal mercato immobiliare al design d’interni, dall’arte di valorizzare gli spazi alle nuove tendenze dell’abitare contemporaneo. Consigli pratici, spunti estetici e riflessioni su come rendere ogni casa un luogo che rispecchi chi siamo — con uno sguardo che unisce competenza, bellezza e sensibilità.

Dicembre porta con sé non solo l’atmosfera delle feste, ma anche un appuntamento immancabile per i proprietari di immobili: il saldo IMU, in scadenza il 16 dicembre 2025. Dopo l’acconto versato a giugno, arriva infatti il momento di regolare i conti con il proprio Comune, applicando le aliquote aggiornate e pubblicate dal MEF. Se il Comune non ha deliberato entro i termini, si fa riferimento alle aliquote base. In questo articolo facciamo chiarezza—con un linguaggio semplice e diretto—su chi deve pagare, come si calcola l’imposta, quali sono le esenzioni, e cosa accade in caso di ritardo o omesso pagamento. Un piccolo vademecum per arrivare preparati e sereni alla scadenza. Chi deve pagare l’IMU? E chi ne è esente? L’IMU non riguarda tutti i proprietari. Sono esenti: le abitazioni principali che non rientrano nelle categorie di lusso;

il nudo proprietario, quando l’immobile è gravato da usufrutto. Devono invece pagare l’IMU: le prime case di lusso , categorie catastali A/1, A/8, A/9 ;

tutte le seconde case e gli immobili diversi dall’abitazione principale. Per le prime case di lusso resta prevista un’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro. Come si calcola l’IMU 2025 sulla prima casa di lusso Il calcolo parte da tre passaggi fondamentali: Rivalutare del 5% la rendita catastale. Applicare il coefficiente catastale previsto per la tipologia dell’immobile. Applicare l’aliquota deliberata dal Comune. Il risultato finale sarà l’importo su cui calcolare il saldo di dicembre, tenendo conto di quanto già versato a giugno. Coniugi con residenze diverse: la novità della Cassazione Una recente sentenza ha introdotto un’importante modifica: se i coniugi hanno residenze diverse in due immobili differenti, entrambi possono usufruire dell’esenzione per abitazione principale. Un chiarimento che rende più equa una situazione sempre molto discussa. Prima casa in affitto: chi paga l’IMU? Anche dopo l’abolizione della TASI, nulla cambia sul fronte IMU: l’imposta rimane interamente a carico del proprietario, anche se l’immobile è affittato. Pertinenze: quante sono esenti? Sono esenti dal pagamento IMU fino a tre pertinenze, una per ciascuna delle categorie: C2 (cantine, solai, depositi)

C7 (tettoie) Cosa succede se si paga in ritardo? Niente panico. Il sistema fiscale mette a disposizione un utile strumento: il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente la posizione con sanzioni ridotte proporzionate al ritardo. Le principali forme di ravvedimento Sprint : entro 14 giorni → sanzione fino all’1,4%

Ultrabiennale: oltre due anni → 5% Superato un anno senza ravvedimento, la sanzione sale al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi. Il pagamento avviene tramite modello F24, barrando la casella “Ravv.” e utilizzando il codice tributo corretto (3912 per abitazione principale, 3918 per altri fabbricati, ecc.). Accertamenti e prescrizione: cosa bisogna sapere Il Comune può notificare un avviso di accertamento entro 5 anni dalla data in cui il versamento sarebbe dovuto avvenire. Oltre questo periodo, scatta la prescrizione, e l’IMU non è più dovuta. Se il Comune richiede il pagamento di più annualità arretrate, il contribuente è tenuto a versare solo gli ultimi cinque anni. In sintesi La scadenza del 16 dicembre è un appuntamento importante per gestire in modo consapevole il proprio patrimonio immobiliare. Conoscere chi paga, come calcolare l’imposta, e come regolarizzare eventuali ritardi aiuta a muoversi con serenità in un ambito spesso percepito come complesso. Un’abitazione non è soltanto un bene: è una parte della nostra identità. Gestirla con attenzione, anche sul piano fiscale, significa valorizzarla e mantenerla nel tempo. www.domus-atelier.com – info@domus-atelier.com

