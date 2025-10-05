Ragazza 18enne muore in un incidente

Un incidente stradale ha coinvolto quattro giovani di Oulx, Salbertrand e Sestriere. Mentre viaggiavano sulla provinciale di Settimo Vittone a bordo di una Land Rover Defender, per motivi ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. Una giovane del gruppo, di 18 anni, è morta durante il trasporto verso l’ospedale di Ivrea. Feriti non gravemente gli altri ragazzi.

