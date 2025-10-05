Un incidente stradale ha coinvolto quattro giovani di Oulx, Salbertrand e Sestriere. Mentre viaggiavano sulla provinciale di Settimo Vittone a bordo di una Land Rover Defender, per motivi ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. Una giovane del gruppo, di 18 anni, è morta durante il trasporto verso l’ospedale di Ivrea. Feriti non gravemente gli altri ragazzi.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ragazza 18enne muore in un incidente
Recenti:
Entrerà a far parte della squadra guidata dal nuovo presidente nazionale Fabrizio Segalerba eletto al 16°
E’ il secondo furto in 8 giorni avvenuto nella notte nel punto vendita Borello Supermercati in
Prima che la Polizia di Stato di Torino ne interrompesse le attività illecite, era diventata l’autoscuola
E’ morto nella notte dopo che era stato investito da una vettura a Fossano mentre camminava
Nei giorni scorsi si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dalla Polizia di Stato