Bimba di 8 mesi muore sull’auto dei genitori mentre stanno rientrando a Torino

/
Una bambina di otto mesi, residente a Torino, affetta da una  malattia genetica molto rara, è deceduta  ieri pomeriggio sull’auto dei genitori, verso  Porto Torres. Qui con la famiglia si sarebbe dovuta imbarcare per rientrare in Piemonte.
Ma è deceduta  lungo la statale 131, a Macomer. Le sue condizioni si erano aggravate e i genitori avevano deciso di anticipare il rientro a Torino. In auto hanno visto che la piccola non respirava più. Da una piazzola di sosta hanno chiamato il 118 tentando invano di rianimare la bambina. Il magistrato ha disposto l’autopsia.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Tari: approvate riduzioni per utenze domestiche e non domestiche ai quartieri “virtuosi”

Articolo Successivo

Bartoli (Presidente Commissione Ambiente): “La Fiera di Rivara è identità, tradizione e futuro del nostro territorio”

Recenti:

Campo largo o minato?

FRECCIATE Chiara Appendino ha appena servito al centrosinistra torinese un piatto che si chiama “campo largo,

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta