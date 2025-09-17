Bimba di 8 mesi muore sull’auto dei genitori mentre stanno rientrando a Torino

Una bambina di otto mesi, residente a Torino, affetta da una malattia genetica molto rara, è deceduta ieri pomeriggio sull’auto dei genitori, verso Porto Torres. Qui con la famiglia si sarebbe dovuta imbarcare per rientrare in Piemonte.

Ma è deceduta lungo la statale 131, a Macomer. Le sue condizioni si erano aggravate e i genitori avevano deciso di anticipare il rientro a Torino. In auto hanno visto che la piccola non respirava più. Da una piazzola di sosta hanno chiamato il 118 tentando invano di rianimare la bambina. Il magistrato ha disposto l’autopsia.

IL TORINESE