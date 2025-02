Nasce Ronchiverdi Triathlon Team

Il Club Ronchiverdi, con sede in corso Moncalieri 466 a Torino, non è solo tennis, ma ora è pronto a presentare ufficialmente la sua Ronchiverdi Triathlon Team, squadra agonistica dedicata a questa affascinante disciplina sportiva olimpica e che ora può vantare, con i Ronchiverdi, sotto la Mole una compagine di eccezione. Si tratta di un team affiliato Fitri (Federazione Italiana triathlon) e che comprende oltre cento atleti di tutte le categorie dai “minicuccioli” (6/7anni) agli Age Group ( fino ai 70 anni).

Il vero fiore all’occhiello del team è il settore giovanile che, con più di 80 iscritti, si colloca tra i più numerosi in Italia e il più grande in Piemonte. Si tratta di un team di altissimo livello agonistico che nasce, per di più, all’interno del club famoso nell’universo del tennis grazie alla sua squadra maschile in A2.

La Ronchiverdi Triathlon Team, attiva da gennaio 2025, sarà presentata alle istituzioni giovedì 27 febbraio alle 19, presso la Sala Congressi del Club, da parte del fondatore Giorgio Mortara, responsabile settore Racing Team Ronchiverdi e direttore tecnico Young School Triathlon e Academy Triathlon Ronchiverdi, e degli altri allenatori, tutti iscritti alla Fitri, gli istruttori Chiara Magrini e Giulia Gatti, l’allievo istruttore Marco Gaveglio e il preparatore atletico Mario Bellavia.

Da sottolineare la presenza nel team Ronchiverdi, come consulente, di Andrea Gabba, tecnico della nazionale italiana Triathlon presso le Olimpiadi di Parigi, la partecipazione del Presidente del Comitato Regionale Fitri, Carlo Rista. Ospite d’onore la triathleta Nadia Cortassa, quinta classificata alle Olimpiadi di Atene 2024.

La squadra, che è già stata iscritta alle più importanti manifestazioni a livello nazionale per quanto riguarda il gruppo giovanile e anche l’Age Group, sta già seguendo tabelle di allenamenti settimanali in base alla distanza dalle gare, mantenendo il contatto quotidiano con gli allenatori.

Tra gli eventi in programma i Campionati Italiani Individuali Assoluti e di Categoria, il Campionato Italiano a Squadre e la Coppa Crono. Per gli atleti della categoria Age Group sono previste sfide internazionali con gare in tutta Europa nel circuito Ironman e Challenge, nelle distanze Ironman Full e Ironman 70.3

Mara Martellotta

IL TORINESE