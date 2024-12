Per voi, cari “wine lovers”: www.barolomga360.com

Presentate dal “Map Man”, all’“Enoteca Regionale del Barolo”, le più fresche novità del “portale” più visitato da produttori e “aficionados” del “vino dei re”

Barolo (Cuneo)

Illustre ospite, Alessandro Masnaghetti. Una vita e più “carriere” agguantate a lunghi balzi, sempre e fortemente “caricati” dalla “passione”. Da ingegnere nucleare a gastronomo a giornalista (curatore, fra l’altro, della “Guida” de “L’Espresso”), a degustatore di vini per oltre 25 anni, allievo e amico di Luigi Veronelli, anima di “Enogea” rivista bimestrale nata nel 1997, rielaborando l’esperienza acquisita con “Ex Vinis” e prima “newsletter” italiana indipendente di degustazione pubblicata da “Veronelli Editore”. Ma, soprattutto, “Map Man”, come lo ha soprannominato la rivista americana “Wine Spectator” in quanto oggi grande “cartografo” e “divulgatore” di fama internazionale. Ebbene, proprio lui, il “Map Man” italiano è stato accolto, nei giorni scorsi, in una sala gremita di produttori, dall’“Enoteca Regionale del Barolo”, dove Masnaghetti ha condiviso i dati dell’annata 2024 appena conclusa, soffermandosi sul clima e sulle date di vendemmia e ha presentato gli aggiornamenti del suo portale www.barolomga360.com. Il sito, già punto di riferimento per produttori, appassionati e addetti ai lavori, si arricchisce di nuove funzionalità: profili aziendali delle cantine, mappe geologiche dettagliate, etichette storiche e una panoramica completa sui vini in produzione o di prossima uscita. L’evento ha segnato la conclusione ufficiale del “Calendario 2024” dell’“Enoteca” di via Collegio Barolo, che chiuderà per la consueta pausa invernale dal 23 dicembre fino all’inizio di marzo 2025.

La ripresa delle attività è prevista per sabato 8 marzo con la prima delle quattro “Master Experience” dedicate al “Barolo 2021”, intitolate “Oltre l’annata: viaggio nel terroir e nelle MGA- Menzioni Geografiche Aggiuntive – comunali del Barolo 2021”. Gli incontri, guidati dalla direttrice Cristiana Grimaldi e dal critico enologico Michele Longo, continueranno per altri tre sabati, il 12 aprile, il 10 maggio e il 14 giugno.

Le iscrizioni apriranno a gennaio 2025 sul sito ufficiale www.enotecadelbarolo.it.

Rispetto all’incontro con Alessandro Masnaghetti, ha sottolineato la direttrice dell’“Enoteca Regionale del Barolo”, Cristiana Grimaldi: “ E’ sempre più evidente la necessità di una narrazione comune del territorio: ogni produttore conosce in profondità la propria realtà aziendale, ma strumenti come il sito ‘barolomga360.com’ offrono una visione d’insieme unica. Questo portale rappresenta un valore aggiunto non solo per i professionisti, che trovano strumenti precisi e aggiornati per contestualizzare la propria produzione, ma anche per gli appassionati, che possono immergersi nella complessità e nella bellezza del mondo del Barolo”.

Per ulteriori info: “Enoteca Regionale del Barolo”, via Collegio Barolo, Barolo (Cuneo); tel. 388/6262864 o www.enotecadelbarolo.it

G.m.

Nelle foto: Incontro con Alessandro Masnaghetti e immagine-guida dell’“Enoteca”

IL TORINESE