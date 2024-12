Valsusa Condove: amichevole con le leggende della pallavolo di SpaceLand Italia

Amichevole di Natale tra la squadra under 19 del Valsusa Condove e le leggende della pallavolo di SpaceLand Italia

Con spirito di festa e sana competizione, si terrà sabato 21 dicembre alle ore 18, presso il palazzetto dello sport di Condove, un’amichevole natalizia che vedrà protagonisti i talenti della squadra under 19 del Valsusa Condove e ultrasessantenni leggende della pallavolo di SpaceLand Italia. Questo evento unico prende il nome “Contro l’età e la forza di gravità”,che è anche il motto della partita. Vedrà pallavolista distanti ben due generazioni sfidarsi in campo, mostrando che la passione per lo sport non conosce limiti di età. Tra le file dei veterani ci saranno atleti con un palmare di rilievo a livello nazionale e internazionale, inclusi alcuni protagonisti storici appartenenti alla FIPAV degli anni Ottanta e di più recenti campionati europei master di pallavolo e beach volley. Un incontro di eccellenza e innovazione. Tra i partecipanti di spicco figurano Marco Airotti, allenatore e già giocatore valsusino, palleggiatore in serie C, noto per il suo contributo nella promozione del volley in Vadisusa. Guiderà la squadra, attualmente in prima divisione, contro SpaceLand Italia.

Vari giocatori di categoria nazionale degli anni Ottanta e medagliati ai recenti campionati mondiali ed europei Master, come Andrea Trisciuolio, Massimo Daniele, Davide Testa, Stefano Alberione e tanti altri giocatori nati in Piemonte, protagonisti di tante battaglie pallavolistiche in serie A2 e Serie B oltre quarant’anni fa, gli astigiani Fabrizio Redento e Luca Reggio, il monregalese Loris Ferrero. Carlo Viberti, fondatore di SpaceLand e primo candidato Ingegnere cosmonauta privato della storia, ha guidato numerosi progetti di ricerca in microgravità con campagne subacquee ed in volo in assenza di peso, alla NASA per la stazione spaziale internazionale e per SpaceLand, anche su richiesta del gruppo europeo del Premio Nobel per la Medicina Levi Montalcini: già giocatore della squadra promossa in A1 in Olanda, all’epoca dell’oro olimpico dei Paesi Bassi, ora sta sviluppando la prima SpaceLand City aperta al pubblico, quali l’iniziativa urbanistica, educazionale e tecnico-scientifica alle soglie della fantascienza, alle Mauritius, dove di sera insegna beach volley per la nazionale. Vi sarà anche la partecipazione eccezionale di Luca Perono, giocatore di Serie A negli anni 1985-1990.

Mara Martellotta

IL TORINESE