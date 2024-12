LE FOTO DEI LETTORI

In queste foto scattate da Loredana Frisoli in corso Vinzaglio a Torino si vedono diversi senza fissa dimora che dormono al freddo nei loro poveri giacigli. Una scena che si ripete in numerose zone della città. Abbiamo già scritto di questo problema che riguarda la dignità delle persone. Ci auguriamo che il Comune e altri enti intervengano al più presto.

