Qualità della vita: Torino scende al 58esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore

La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città e province italiane vede quest’anno Torino solo 58esima, davanti alla capitale, Roma, 59esima. Il capoluogo piemontese ha perso ben 22 posizioni.

L’indagine del quotidiano economico stima il benessere nei territori della penisola servendosi di 90 indicatori da fonti certificate, suddivisi in sei categorie tematiche. Prima quest’anno è la provincia di Bergamo. Escluse dalla top ten tutte le province con grandi città, comprese Milano (12esima), Firenze (36esima) e Roma (59esima). In Piemonte la migliore città in classifica è Novara, 32esima, seguita da Cuneo 37esima. Asti è al 49esimo posto, Verbania 60esima, Vercelli 63esima e Alessandria 64esima.

IL TORINESE