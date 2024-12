Spaccio, tre ragazzi arrestati al Parco Dora

Nel corso della nottata fra il 9 e 10 dicembre, nel quartiere “Parco Dora”, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rivoli (TO) e della Stazione di Grugliasco (TO) hanno arrestato tre giovani di età compresa fra i venti e i ventidue anni, torinesi, gravemente indiziati dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”.

I tre giovani avevano destato un atteggiamento sospetto tale da indurre i militari dell’Arma a seguirli in maniera defilata fino ad un controllo dell’autovettura sulla quale viaggiavano, culminato appunto nella zona del centro commerciale “Parco Dora”: nel corso della perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato 4 kg. di sostanza stupefacente di tipo “Hashish” suddivisa in 40 panetti da 100 grammi ciascuno; la successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 350 grammi della medesima sostanza.

Al termine delle operazioni, gli interessati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IL TORINESE