Nuoto. argento nella staffetta stile libero per Miressi

Aperti i Campionati del Mondo in Vasca Corta a Budapest: la staffetta veloce azzurra si conferma per la terza volta consecutiva sul podio iridato!

Quattro moschettieri d’argento che confermano infallibile la staffetta 4×100 Stile Libero maschile azzurra che rimane sul podio iridato, dopo il secondo posto di Abu Dhabi 2021 e l’oro a Melbourne 2022 con record del mondo (3’02″75) che però cade perché gli Stati Uniti, trascinati in prima frazione dal 45″05 di Jack Alexy, dominano e sono d’oro con un super 3’01″66. Alessandro Miressi (Fiamme Ore/CN Torino) al lancio (45″95), uno strepitoso Leonardo Deplano (45″76) e il capitano Lorenzo Zazzeri (46″21) e Manuel Frigo in chiusura (45″73) nuotano in 3’03″65 e con la certezza di essere ancora i più forti del vecchio continente. “Sapevamo che gli Stati Uniti erano quasi imprendibili – dichiara l’allievo di Antonio Satta – Ci prenderemo la nostra rivincita”.

Il sogno podio iridato per la 4×100 stile libero femminile sfuma ma non la sensazione che la velocità azzurra sia definitivamente al passo con l’eccellenza. Una superba Sofia Morini (52″55 pp), la piemontese tesserata per CS Esercito e CS Roero Sara Curtis (51″69), Chiara Tarantino (52″63) ed Emma Virginia Menicucci (52″71) sono quinte in 3’29″58, per il bronzo occorreva abbassare il 3’28″44 del Canada. “Sono sicura che prima o poi la medaglia arriverà. – dichiara la cuneese allenata da Thomas Maggiora – Certo dopo il tempo del mattino ci speravamo”. Sorprendenti infatti nelle qualificazioni, dopo qualche anno in chiaroscuro, il quartetto rosa torna a sognare. Nelle batterie della 4×100 stile libero è in testa col tempo 3’29″89 sfiorando di quattro decimi il record italiano stabilito ai mondiali di Doha 2014 quando le azzurre guidate da Federica Pellegrini furono di bronzo. Sofia Morini stacca in 50″67 e lancia il quartetto nuotando 52″71, poi Chiara Tarantino mantiene la posizione in 52″58, mentre Sara Curtis fa il vuoto in 51″30. A Virginia Menicucci (53″27) il compito di controllare il testa a testa con la tedesca Nele Schulze e toccare in testa per un crono che gratifica e lancia un messaggio alle avversarie.

