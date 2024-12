La Banca del Vino a Pollenzo

Evento a Pollenzo – Banca del Vino

Cascina Val Del Prete:

il Roero attraverso il tempo

Data: 04/12/2024 • Ora: 19:00 – 20:45

Cascina Val del Prete



Ad oggi Giovanni Roagna la dirige trasmettendo attraverso il processo produttivo tutto il sapere contadino acquisito dalla sua famiglia,

frutto degli studi e il suo impegno nella tutela dell’ambiente e della diversificazione della natura che circonda la cantina.

Proprio insieme a Giovanni, moderato da Fabrizio Gallino, collaboratore di Slow Wine e della Banca del Vino, si è svolta una degustazione incentrata sul Roero: si è andato indietro nel tempo attigendo direttamente alle bottiglie fino ad oggi conservate nel caveau delle cantine pollentine.

Alcune notizie introduttive:

Azienda nasce nel 1977 con i vitigni di Barbera poi nel 1985 il Nebbiolo e nel 1995 il papà Mario inizia ad aiutare il nonno nelle vigne ed avvia l’imbottigliamento del vino .

Subito s’inizia con un chiaro intendimento Bio in vigna per evitare l’impoverimento del terreno e poi si prosegue in cantina . Da poco tempo per motivi burocratici si è abbandonato la certificazione Bio per mantenendo

le “good pratices” di sempre .

Nel 2010 Giovanni ( leva 1994) entra in azienda a tutti gli effetti.



I terreni di Priocca sono caratterizzati da un incontro tra sabbie del Roero , marne delle Langhe e terre bianche di San Damiano.

Nella parte alte delle vigne ci sono sabbie astiane.

Nella parte intermedia marne blu e bianche .

In alcune parti terra rossa ( vedi Arneis Bizzarro ).

Le marne sono compatte ,dure e poco nutrienti ; sono quindi da lavorare bene soprattutto i primi anni di vigneto.



Abbiamo assaggiato :

Roero Bricco Medica delle seguenti annate:

• 2020

• 2019

• 2018

• 2017

• 2013

Roero Vigna di Lino 2013

Bricco Medica è un CRU composto da un versante ovest ed un versante est , fa parte della MGA Madonna delle Grazie . Vigna del 2003.

Terreno composto in alto da sabbia ,nella parte mediana da marna e ha un dislivello di circa 70 mt.

Macerazione sulle bucce per 30/35 giorni; uso di lieviti indigeni ,filtrazione leggera, poco solforosa.

Fermentazione in cemento dove rimane 18 mesi ; (15% della massa a grappolo intero solo annate 2020 e 2021 ) .

Poi 6 mesi di Barrique molto usata

Poi 12 mesi di bottiglia.

Annata 2020

Temperature di 28°, una buona idratazione Nebbiolo morbido e tannino pronto

Al naso: frutto verso la maturazione ,non croccante, ricco e terroso

In bocca: tannico medio tosto, sapido abbastanza lungo ,bella incedere, polpa ben integrata. Un vino pensato per il lungo periodo.

Annata 2019

Annata Calda con una buona escursione termica durante la vendemmia, caratterizzato da tannini tesi e dinamici.

Al naso: vegetale, frutto leggero, leggermente chiuso, ciliegia leggera e amarena leggera

In bocca: sapido, tannino più deciso che porta verso una piacevolezza, frutto leggermente verde ,sentore di mandorlato medio nel finale

un bel vino long time.

Annata 2018

Annata calda, con una buona percentuale di pioggia, una primavera ed estate equilibrata con un tannino equilibrato.

Al naso: terroso ,sentori di sottobosco, old style

In bocca: scontroso, un leggero squilibrio , sentore di cioccolato fine, una bella beva ma con ancora molto sprint.

Annata 2017

Annata calda e secca direi quasi torrida mancanza d’acqua in molti punti del vigneto ed è arrivato soprattutto dopo tre anni di siccità piante Forte difficoltà.

Al naso: frutta matura, vino oscuro ma allo stesso tempo elegante

In bocca: una dinamicità ed eleganza simile al 19, sapido , salato nel finale ,bello tosto .anche questo è un vino Long time .

Annata 2013

Annate equilibrata, primavera piovosa e poi zero acqua fino alla fine, un’annata comunque elegante.

Al naso: oscuro, elegante, sentori agrumati e terrosi

In bocca: una bella beva simile all’annata 18 ,agrumi anche in bocca ,complessità ed eleganza si uniscono a una bella polpa ed a una lunghezza di vino ancora maggiore agli altri.

Roero Vigna di Lino 2013

Vigna di 50 anni ( 1977 ) con più strati di suolo, composto da un versante sud e da un versante sud-est ; È la vigna del nonno.

Il terreno nella fascia mediana è caratterizzato da marna compatta .

Macerazione sulle bucce per 35 giorni, poi cemento poi affinamento per 24 mesi in Barrique usate e poi bottiglia per almeno 12 mesi.

Al naso: elegante, old style over, leggerissima su maturazione.

In bocca: elegante, bocca ricca .

veramente un bel vino.

Ed infine, due vini non presenti in degustazione ma di cui vale la pena parlare :

ARNEIS Bizzarro 2023

Vigna del 1997 , mt 250, versante nord

Terreno : marna bianca per il 50% e argilla rossa per l’altro 50%.

Macerazione sulle bucce per tre giorni, poi acciaio.Fermentazione in Barrique per 4 mesi max 8 mesi . produzione di solo 1982 bottiglie.

Al naso: sentori di legno e agrumato, colore intenso giallo

In bocca: complesso, sapido ,mandorlato medio e sentore di legno anche nel finale.

interessante.

Barbera Serra de’ Gatti 2023

MGA Cascinotto

Vigna del 2018 ,Mt 250 , versante sud est

Terreno è caratterizzato da marna compatta con circa 20% di sabbia in superficie per 40 cm.

sabbioso-argilloso con riaffioramenti di marne grigio-bluastre, pH alcalino

Macerazione sulle bucce per 25/ 30 giorni vinificazione solo in acciaio per almeno 6 mesi no cemento.

Al naso: fantasticamente elegante ed oscuro sentori di frutta e ciliegia matura .

In bocca: frutto ben amalgamato e di spessore ,una bella beva con un finale complesso e lungo .

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE