‘Due volte buoni’: Maina, Ascom e Crai per la Fondazione Crescere Insieme ETS

Si è giunti alla “Due volte buoni” 2024 edition, cui partecipano Maina, ASCOM e CRAI, per la Fondazione Crescere insieme ETS. Ogni dolce di Natale acquistato sulle piazze di Torino e Provincia sullo shop online della Fondazione Crescere insieme ETS, e nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa, rappresenta un aiuto concreto per i bambini del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. L’8 dicembre, a Torino, a partire dalle 17.30, in piazza San Carlo, si svolgerà l’ormai tradizionale appuntamento per la Città di Torino del concerto gospel per la vita dal titolo “Sunshine Gospel Choir”, magistralmente diretto da Alex Negro. Si tratta di un coro magico vincitore del Gospel Jubilee Award, che incanterà la piazza con musiche e canzoni che riscalderanno il cuore di grandi e piccini.

“Siamo molto felici – dichiara la Fondazione Crescere insieme ETS – di proseguire con questa tradizione natalizia che nel tempo ha contribuito al miglioramento delle condizioni della qualità della vita dei piccoli degenti del reparto di terapia intensiva neonatale di una struttura ospedaliera fondamentale per il nostro territorio. Tutto questo grazie al sostegno della nostra madrina Alena Seredova e agli sponsor d’eccezione come Maina e ASCOM, con il supporto della logistica CRAI, che in questi anni hanno creato una sinergia vincente, permettendo il sostegno di molti progetti in favore dei bambini del Sant’Anna, polo d’eccellenza e punto di riferimento per famiglie e bambini di tutta Italia. Grazie all’aiuto di tutti e al lavoro della Fondazione, si è potuto finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento dei reparti di neonatologia e terapia intensiva dell’ospedale, aggiornare continuamente la struttura con tutte le tecnologie necessarie e supportare lo studio scientifico della neonatologia”.

Daniele Farina, presidente della Fondazione, commenta: “ Tornano anche quest’anno i panettoni solidali della Fondazione Crescere insieme. Inizieremo l’8 dicembre in piazza San Carlo con il concerto gospel del coro diretto da Alex Negro, un momento di gioia e musica nel centro della città. Venerdì 13 dicembre, alle ore 11.30, in via Lagrange, faremo il tradizionale taglio del panettone con la nostra madrina Alena Seredova ed i nostri grandi sponsor. I tradizionali banchetti saranno nelle vie del centro di Torino per il fine settimana del 14 e 15 dicembre, in particolare in via Luigi Einaudi davanti alla Chiesa della Crocetta, in via Lagrange angolo via Cavour e in via Roma 124 sotto i portici di fronte a Hermes. Nella giornata di sabato 14 dicembre saranno inoltre presenti a Giaveno, in piazza San Lorenzo, e nella giornata di domenica 15 a Torino, in Gran Madre, in via Monferrato 1. Le vendite sono sempre disponibili nei negozi che espongono la locandina”.

