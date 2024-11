I “Ritratti musicali” di Carlo Patetta Rotta e Klaus Bellavitis

RITRATTI TORINESI

Nel gennaio 2024, l’imprenditore Carlo Patetta Rotta e il musicista Klaus Bellavitis, dopo essersi incontrati durante un’escursione di trekking in montagna, hanno condiviso la comune passione per l’arte dando vita a un progetto innovativo dal titolo “Ritratti Musicali’.

Si tratta di una sorta di “chiusura del cerchio” per Klaus Bellavitis che, fin da ragazzo, ha interpretato la musica in quanto linguaggio da abbinare alla psicologia e finalizzato a conoscere il prossimo.

“I ritratti musicali fanno parte della mia vita – afferma il maestro Klaus Bellavitis – da tanto tempo e posso dire con certezza di averne eseguiti a centinaia. Prima ancora di trasformarsi in un progetto imprenditoriale, alcuni di questi ritratti confluirono in una raccolta discografica dal titolo “Musical Portraits”, vincitrice inoltre di numerosi premi. Ancora oggi, ogni due o tre settimane, durante eventi live specifici, eseguo dai 15 ai 20 ritratti musicali personalizzati. Questo lavoro prevede un’intervista alla persona oggetto del ritratto e la composizione momentanea di un tema musicale ispirato all’interiorità del soggetto”.

I Ritratti Musicali, che si pongono la mission di creare un ponte tra visibile e invisibile, tra ciò che è materiale e ciò che è immateriale, elevando il linguaggio musicale a rappresentazione di parola intima, grazie anche al contributo di Carlo Patetta Rotta, sono diventati parte di un progetto imprenditoriale concreto.

“Da sempre affascinato dalla bellezza e dall’arte ho subito sentito – afferma Carlo Patetta Rotta – una grande vicinanza a questo progetto e una sintonia con il maestro Bellavitis, che mi hanno stimolato a dare il mio apporto artistico e di conoscenza del mondo dell’impresa. I Ritratti Musicali, in questa idea condivisa, si sono avvicinati al mondo dei gioielli, tanto da farli diventare un tutt’uno tra musica, psiche e arte orafa. I gioielli realizzati da alcuni giovani designer di oreficeria torinesi molto creativi sono placcati in oro rosa, oro classico e oro bianco, dalla forma a cuore quelli femminili e tonda quelli maschili. Custodiscono al loro interno un QR Code con registrata la musica personale realizzata dal maestro Bellavitis”

I Ritratti Musicali hanno un focus internazionale e, in vista di una futura crescita, si comincia a guardare anche al mercato statunitense in cui il made in Italy è apprezzatissimo.

Klaus Bellavitis e Carlo Patetta Rotta pensano all’Italia come un potente trampolino di lancio in quanto patria di linee e lavorazioni eleganti e di alto valore, che tutto il mondo ci invidia. Il loro progetto è aperto a ogni persona che intenda scoprirsi attraverso un tema musicale o dare risalto alla personalità dell’amato/a come segno di riconoscenza e amore.

Mara Martellotta

