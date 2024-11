Auto elettriche, le vendite non decollano e Mirafiori si ferma di nuovo

Stellantis ha comunicato la sospensione della produzione presso le carrozzerie di Mirafiori, dal 2 al 17 dicembre. La decisione, dovuta al calo di vendite delle vetture elettriche sul mercato internazionale, è stata già comunicata ai sindacati. Un nuovo stop (uno dei tanti ormai all’ordine del giorno) per lo storico stabilimento torinese. Inoltre dal 18 dicembre al 5 gennaio si terrà la chiusura collettiva dello stabilimento, come da accordo stipulato nelle settimane precedenti, in occasione delle festività di fine anno. La preoccupazione a Torino aumenta: il futuro dell’automotive sembra sempre più incerto.

