Auto ribaltata in via Pio VII

In via PIO VII, all’altezza del civico 126 ieri 2 auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata su un lato. Feriti entrambi i conducenti che sono stati portati al pronto soccorso. La Polizia Locale è intervenuta per i rilievi e per verificare le cause dell’incidente. La foto e la segnalazione sono del lettore Luigi Gagliano

