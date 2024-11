Ragazzino 14enne muore nello schianto, grave il fratellino di 4 anni

Un Ragazzino di 14 anni è anni deceduto mentre il fratellino di 4 è gravemente ferito a causa di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Oleggio, nel Novarese.

L’auto che era guidata dalla nonna dei due fratellini (rimasta ferita e ricoverata in codice giallo) si è scontrata con una seconda vettura: su questa vettura due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale in codice verde.

I ragazzini e la nonna sono stati estratti dalle lamiere dai dai Vigili del fuoco.

