Mette incinta la figlia tredicenne e poi la violenta in ospedale: condannato a 12 anni

La storia orribile, raccontata dal quotidiano La Stampa, riguarda l’uomo di origini filippine oggi condannato a 12 anni di carcere per aver violentato e messo incinta la figlia 13enne. La ragazzina era stata di nuovo stuprata, scena ripresa dalle telecamere piazzate dalle forze dell’ordine, all’ospedale Sant’Anna. La violenza risale al 10 luglio del 2023. Per l’uomo 38enne, un lavapiatti, l’accusa aveva chiesto 10 anni. La pena di 2 anni di carcere in più gli è stata comminata dal Tribunale di Torino. La mamma della giovane è invece imputata per concorso nella violenza sessuale poiché non avrebbe rivelato le violenze.

