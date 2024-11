Un corso sulla “Gestione del rischio aggressione”

In collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Enel S.p.A.

Il 13 e 14 novembre 2024, presso il “Centro di Formazione e Addestramento della società Enel S.p.A.”, si è svolto il corso di formazione di II° livello per il personale addetto alle verifiche di Enel a cui hanno partecipato 40 operatori di detta società. Il contributo dell’Arma dei Carabinieri afferisce principalmente all’inquadramento normativo delle attività dell’incaricato di pubblico servizio e alle corrette procedure da adottare in caso di aggressione. Gli incontri vengono svolti sull’intero territorio nazionale recependo quanto stabilito con la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Enel S.p.A.. I lavori sono iniziati con l’introduzione del Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Torino, Tenente Colonello Andrea Siazzu, e del Responsabile della Sicurezza “Area Nord” del Gruppo Enel Italia S.p.a., Stefano Garioni. Siazzu ha sottolineato come l’Arma dei Carabinieri sia un’istituzione a 360 gradi, oltre ad avere compiti istituzionali, è promotrice di eventi in favore della collettività. In tale ottica, l’Arma di Torino, in queste due date, avvalendosi quali relatori del Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Torino Oltre Dora, Tenente Angelo Maria Zerino e del Comandante della Stazione Carabinieri di Torino Le Vallette, Maresciallo Capo Francesco Loi, ha offerto agli operatori di Enel una gamma di contenuti formativi con simulazioni pratiche allo scopo di analizzare ed individuare le migliori tecniche da adottare. Alle fine dei lavori, l’Arma dei Carabinieri e Enel S.p.a., hanno espresso la loro soddisfazione per il positivo riscontro delle attività.

