Casa Tennis – Casa Gusto, gli eventi del 14 novembre

Ore 17.00 – 18.00

Tennis e Musica con Max Gazzè

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe, Max Gazzè è un artista e un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grande successo. Max ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia) ed è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa. È un appassionato di sport, in particolare di tennis, si dice che perfino nei frenetici giorni di Sanremo riuscisse a trovare dei momenti per fare qualche set, e di padel (fin dalla sua diffusione in Italia), entrando a far parte della Nazionale Artisti di Padel.

Ore 18.00 – 19.30

XV Edizione del Premio Etica e Sport “Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudi”

L’Associazione Etica e Sport è una Associazione di cultura sportiva nata nel 2014 come ideale prosecuzione di vari progetti che a partire dal 2006 hanno caratterizzato il nostro territorio, a partire dalla Carta degli Intenti adottata dal comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici di Torino, primo documento sulla responsabilità sociale dello sport.

Ore 11.30 – 12.30

Colazione da Maestri

I Maestri del Gusto di Torino e provincia ci accompagnano nella scoperta delle prelibatezze locali per un inizio di giornata ricco di energia e di golosità. Partecipano: Boutic Caffè, Monte Agri Bio, Ballesio Cioccolato, La Margherita, Panificio Di Maggio. A cura di Camera di commercio di Torino

Ore 13.00 – 14.00

Eccellenze del gusto delle Terre dell’Alto Piemonte

Un viaggio alla scoperta di alcuni dei sapori più tipici delle Terre dell’Alto Piemonte, Nebbiolo, toma, maccagno e gorgonzola DOP. A cura di Regione Piemonte, ATL Terre dell’Alto Piemonte, Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte e Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola.

Ore 14.30 – 15.30

Turismo del vino e del gusto nel Canavese Village

Presentazione degli itinerari, delle esperienze e dei pacchetti turistici dedicati al turismo del gusto e all’enoturismo in Canavese. Dai sentieri nei vigneti alle esperienze con sommelier, dalle degustazioni guidate in cantina alla scoperta dei produttori del territorio. Incontro con degustazione di prodotti e di vini in collaborazione con Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino. Interverranno: Silvio Bertero e Franco Ferrero, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese; Corrado Scapino, presidente Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino. A cura del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese

Ore 16.00 – 17.00

La ”Tart a Tennis”

Introduzione del Presidente Lorenzo Lavarino: dimostrazione del preparato di carne da far degustare a cura dei Maestri Macellai Maurizio Palladino, Luca Rosso e Antonio Chetta.

A cura di Associazione Provinciale Macellai Torino

Ore 17.30 – 18.30

Degustando il territorio – I tre distretti si presentano

I tre Distretti riconosciuti della Città Metropolitana di Torino, si presentano insieme, per una degustazione in cui i prodotti di eccellenza di tutti 3 saranno sapientemente cucinati amalgamandoli tra loro, e posti in degustazione. Il servizio sarà curato da IFSE – ITALIAN FOOD STYLE EDUCATION. A cura di Distretti del cibo e del vino – Chieri/Carmagnola – Mombarone, Serra Morenica Naviglio d’Ivrea – Pinerolo (Tere Da Taste’)

Ore 19.00 – 20.00

Extra Vermouth – L’ora del vermouth di Torino e i Maestri del Gusto

I locali aderenti al circuito Extra Vermouth propongono l’autentico Vermouth di Torino accompagnato da una scelta di prodotti tipici del territorio e della cucina piemontese a cura dei “Maestri del Gusto di Torino e provincia”. Due progetti si incontrano per far assaggiare la “Torinesità”. Protagonisti della serata: Affini, Green Italy e Pasticceria Perotti.

A cura di Camera di commercio di Torino, Turismo Torino e provincia in collaborazione con il Consorzio del vermouth di Torino.

EVENTI DIFFUSI

piazza San Carlo

ore 15.00 – 15.30- Set 1 Glenn Folco – Circense

ore 17.00 – 17.30 – Set 2 Glenn Folco – Circense

via Roma

ore 16.00 – 16.20 – Set 1 Martina Ravetta – Musica

ore 16.40 – 17.00 – Set 2 Martina Ravetta – Musica

ore 17.20 – 18.00 – Set 3 Martina Ravetta – Musica

piazza Castello

ore 16.00 – 18.00 – Mago Daigoro – Magia

cargo bike stage (itinerante per le vie del centro)

ore 16.00 – 18.00 – Jonnie – Musica

