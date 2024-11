Sinner batte l’australiano De Minaur

Il primo match delle Nitto Atp Finals va a Jannik Sinner. L’altoatesino batte in due set l’australiano Alex De Minaur con punteggio finale 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Il campione azzurro ha rimontato in modo sorprendente dopo uno svantaggio iniziale.

IL TORINESE