L’isola pedonale della discordia

“Fallita la sperimentazione dell’isola pedonale della discordia in via Giovanni Luserna di Rorà, con incrocio via Verzuoli in Borgo San Paolo. Nelle intenzioni del Comune, voleva essere una sorta di protezione nei confronti degli alunni dell’attigua scuola negli orari di entrata ed uscita ma a ciò si poteva provvedere con la presenza di un vigile come succede altrove (v.foto). Gli abitanti del posto non hanno gradito affatto quell’iniziativa perchè ritenuta inutile e pericolosa anche perché di sera scarsamente illuminata era poco visibile e perché sottraeva parcheggi già carenti nella zona. Poi é successo che un automobilista un sabato sera si è schiantato addosso alle transenne in ferro ed è fuggito. La sperimentazione doveva durare fino al 31 ottobre ma si è protratta per alcuni giorni. Ora le transenne sono sparite”. Così ci scrive il lettore Luigi Gagliano.

IL TORINESE