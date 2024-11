La malasosta dei monopattini a Torino

Ci scrive il lettore Luigi Gagliano:

“La malasosta dei monopattini continua ad imperversare con un forte senso di arroganza ed inciviltà. Siamo in Borgo Filadelfia esattamente incrocio tra via Reduzzi e via Spano. Il monopattino che vediamo in foto è stato abbandonato in quel modo all’angolo di via Reduzzi ignorando (o forse di proposito) che a pochi passi dietro l’angolo c’è il centro Socioterapico per invalidi che vengono veicolati esclusivamente in carrozzina, tanto per accedere al centro quanto per essere riportati a casa. Quello è un punto di passaggio obbligato per gli invalidi in carrozzina. Trovandosi il marciapiede dietro l’angolo sbarrato da un monopattino crea situazioni di impedimento e disturbo, tanto gli accompagnatori che gli operatori del centro sono costretti a fastidiose e pericolose manovre per superare l’ostacolo. Ciò succede perché a tutt’oggi le Autorità non hanno trovato una valida e drastica soluzione contro quei monopattini abbandonati in maniera incivile e selvaggia”.

