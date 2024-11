8-9 novembre 2024 Casa Fools, via Bava 39, Torino Il codice del volo Uno spettacolo su Leonardo Da Vinci e le sue macchine volanti Perché Leonardo voleva volare? In “Il codice del volo. Dagli studi, i disegni, gli scritti, gli appunti di Leonardo” Flavio Albanese racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare. Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporre. «Leonardo mi ha insegnato a non aver paura di volare. Tutto è sempre sotto i nostri occhi, domande e risposte. È il pensiero che genera la materia, non la materia che genera il pensiero». Flavio Albanese Il codice del volo ha permesso agli spettatori di tre continenti (Europa, Asia e America latina) di approfondire i retroscena della vita del grande genio, di entrare nella sua “bottega” per esplorarne i processi creativi. Tra settembre e ottobre 2019, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, lo spettacolo

ha fatto tappa in Giordania, ospite dell’Ambasciata d’Italia di Amman, in Scozia, all’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo e in Argentina, grazie alla collaborazione tra l’Istituto Italiano di cultura di Cordoba ed il Festival Internazionale di Teatro Mercosur. A Torino, lo spettacolo è andato in scena al Torino Fringe Festival e selezionato da Casa Fools nell’ambito dell’iniziativa “Fringe in Rete”. La stagione Consonanze ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del bando “Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024” ed è sostenuta dal contributo del patrocinio oneroso 2024 del Consiglio Regionale del Piemonte.