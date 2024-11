Resistenza, Ravetti: “Riconoscere l’istituto Parri”

Il Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte è il primo firmatario dell’Ordine del giorno con cui si chiede alla Regione Piemonte di adoperarsi per il riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

«Nel 2010, nell’ambito di un provvedimento che doveva eliminare normative obsolete, venne abrogata la legge n.3 del 16 gennaio del 1947, che riconosceva la personalità giuridica all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Quella legge, firmata da Moro e promulgata da Saragat, riconosceva il valore morale e l’importanza dell’attività di studio e documentazione svolta dall’Istituto fondato da Ferruccio Parri e dalla rete di oltre sessanta istituti storici presenti nel nostro Paese, nonché archivi, biblioteche e luoghi della Memoria collegati alla Resistenza, alla deportazione, alla Shoah e alla storia del Novecento. Il venir meno del riconoscimento giuridico ha rappresentato non solo una ferita morale ma anche finanziaria, da cui sono derivate molte delle difficoltà che i nostri istituti della Resistenza, anche in Piemonte, si trovano ad affrontare. Dal momento che alla Camera e al Senato sono ferme due proposte di legge finalizzate a riconoscere la personalità giuridica all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ho presentato in Consiglio regionale un Ordine del giorno con cui si chiede alla Regione Piemonte di attivarsi, affinché la legge in questione possa essere approvata il più rapidamente possibile.Sarebbe un segnale importante alla vigilia dell’80° della Liberazione, non solo dal punto di vista morale ma anche materiale. Si prevede, infatti, il finanziamento dell’attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario e l’assegnazione di personale docente. Approvare questa legge sarebbe un riconoscimento significativo per gli Istituti della Resistenza che operano in Piemonte e che con il loro insostituibile lavoro didattico e storiografico costituiscono un vero e proprio archivio di memoria della nostra società civile».

Domenico RAVETTI

Vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte

Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte

