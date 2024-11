Algoritmi clinico-assistenziali infermieristici: validità normativa per il 118

Traguardo importante per la sanità piemontese e per i cittadini: la

Regione Piemonte ha approvato ufficialmente l’utilizzo degli algoritmi clinico-assistenziali infermieristici

nel sistema di emergenza territoriale 118, riconoscendoli come normativa regionale grazie a una nuova

Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) che seguirà dopo l’accordo firmato questa mattina al

Grattacielo Piemonte. Dopo oltre vent’anni, è stata formalizzata la posizione degli infermieri all’interno

del 118, un traguardo importante per la sanità piemontese e per i cittadini. Soddisfatto del risultato

anche Nursing Up Piemonte, il sindacato infermieristico, che ha preso parte all’incontro di questa

mattina.

«Dopo l’accordo seguirà, così come previsto dalle procedure regionali, l’atto normativo che si

concretizzerà con la dgr – hanno dichiarato Roberto Aleo, segretario provinciale Nursing Up

Piemonte e Claudio Delli Carri, segretario regionale del Nursing Up Piemonte -. Questo atto è il

risultato di una mediazione politica tra Regione e Ordini che ha chiarito i confini e il ruolo essenziale

degli infermieri all’interno del sistema sanitario d’emergenza, rafforzando così la loro capacità di

risposta in situazioni criticheQuesto provvedimento assicura una maggiore sicurezza e riconoscimento

ai professionisti che operano sul territorio, per un’assistenza sempre più qualificata».

Il provvedimento, frutto di un lungo percorso di mediazione, rappresenta un importante passo avanti per

la sicurezza del sistema sanitario territoriale e un miglioramento nella risposta alle emergenze.

L’accordo è stato sottoscritto dall’Ordine professionale dei medici e degli infermieri, nonché delle

rappresentanze istituzionali . La collaborazione tra sindacati medici, infermieristici, ordini professionali e

istituzioni ha permesso di trasformare una delibera aziendale di Azienda Zero in un atto normativo

regionale, consolidando il ruolo degli infermieri e rendendo i protocolli di emergenza un riferimento

obbligatorio per gli interventi del 118.

«La validità normativa degli algoritmi clinico-assistenziali rappresenta un riconoscimento cruciale per le

competenze infermieristiche, permettendo agli infermieri di intervenire autonomamente in situazioni di

emergenza sempre nel rispetto delle responsabilità condivise con i medici», marcano i rappresentanti

sindacali.

In questo nuovo assetto, la Regione Piemonte sottolinea l’importanza della presenza dei medici del 118

nei casi di Codice Rosso e nelle Centrali Operative, garantendo così la collaborazione necessaria tra le

due professioni per la tutela della salute pubblica.

«La Regione ha dimostrato di voler riconoscere il contributo degli infermieri nel sistema delle

emergenze, ma ora è fondamentale che vengano definiti i criteri di valorizzazione, sia economici che

professionali, per i professionisti del settore. Il nostro impegno proseguirà in questa direzione, affinché

questi interventi possano tradursi in una vera valorizzazione. del lavoro infermieristico, riconoscendo

anche l’impegno e la responsabilità che ogni operatore porta con sé ogni giorno», hanno concluso i due

segretari del Nursing Up.

