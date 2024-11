La Città di Rivoli, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha organizzato per venerdì 8 novembre 2024, alle ore 10:00, un importante convegno dal titolo “1943 – 1945, i Militari Italiani nella Resistenza e nella Lotta di Liberazione”.

L’evento si terrà presso la sala-teatro dell’I.I.S. Giulio Natta in via XX Settembre 14/A, a Rivoli.

Il convegno vedrà la partecipazione di relatori di rilievo, tra cui:

Generale C. A. Claudio Berto , già Comandante Generale delle Truppe Alpine

, già Comandante Generale delle Truppe Alpine Dott. Luciano Boccalatte, Vice Presidente dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea (ISTORETO)

Durante l’incontro, sono previsti i saluti istituzionali di:

Dott. Alessandro Errigo , Sindaco della Città di Rivoli

, Sindaco della Città di Rivoli Dott. Nino Boeti , Presidente dell’ANPI Provinciale

, Presidente dell’ANPI Provinciale Prof. Giovanni Coppola, Dirigente dell’I.I.S. Giulio Natta

A introdurre e concludere i lavori sarà il Sen. Lorenzo Gianotti, Presidente della sezione ANPI di Rivoli.

Il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo afferma:

“È con grande orgoglio che la nostra città ospita questo convegno, che rappresenta non solo un momento di riflessione storica, ma anche un’opportunità per coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo su valori fondamentali come la libertà e la democrazia. L’importante contributo dei militari italiani nella Resistenza è un capitolo essenziale della nostra storia e continueremo a farne tesoro.”

L’evento offrirà ai giovani studenti di Rivoli un’occasione unica per approfondire il ruolo cruciale svolto dai militari italiani nella Resistenza e nella Lotta di Liberazione dal nazifascismo, favorendo un dibattito aperto su un periodo storico di grande rilievo.

Dettagli dell’evento:

Data: 8 novembre 2024

Orario: ore 10:00

Luogo: Sala-teatro dell’I.I.S. Giulio Natta, Via XX Settembre 14/A, Rivoli

Ingresso libero.

