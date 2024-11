L’isola del Libro. Dai libri allo schermo

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Renée Knight “La vita perfetta” -Pickwick- PIEMME- euro 9,90

E’ il romanzo di esordio di Renée Knight, 55enne inglese che, prima di dedicarsi alla narrativa, è stata regista di documentari soprattutto sul mondo dell’arte. Oggi vive a Londra con il marito e i figli. Circa 12 anni fa ha messo in pausa il lavoro per dedicarsi alla famiglia e alla narrativa, ha scritto sceneggiature per film e si è concentrata sul genere giallo definito “suburban” o “domestic noir”.

La trama del romanzo (che ha qualche riferimento autobiografico) ha affascinato il regista doppio Premio Oscar Alfonso Cuarón. Sono nati così i 7 episodi della serie “Disclaimer” in onda su Apple Tv, e presentata alla Mostra del cinema di Venezia. Interpretata dal Premio Oscar Cate Blanchett, ha anche portato alla ribalta -l’ingiustamente dimenticato- Kevin Kline.

La protagonista Catherine Ravenscroft (Blanchet) è una documentarista di successo con la vita quasi perfetta: una bella casa in cui ha appena traslocato, il marito Robert ancora innamorato di lei, la passione per il suo lavoro. Unica nota dolente è il rapporto difficile con l’unico figlio ormai grande Nicholas che con lei non comunica.

A sparigliare le carte è il libro “Un perfetto sconosciuto” che qualcuno invia a Catherine, in cui è narrato un avvenimento del suo passato che ha tenuto rigorosamente nascosto.

Per lei è sconvolgente riconoscersi nelle pagine.

Ma chi le ha scritte, perché gliele ha mandate e dove vuole arrivare? Da quel momento in poi la paura si impadronisce di Catherine, che vive nel terrore di essere smascherata e vedere andare in mille pezzi matrimonio, carriera, vita.

Un romanzo scritto benissimo e una serie intrigante. Sullo schermo prende ancora più vita grazie anche allo straordinario Kevin Kline; nei panni di un professore vedovo, solo e amareggiato dalla perdita del figlio Jonathan anni prima. “Disclaimer” è un avvertimento e la storia parla di segreti, ricordi ingannevoli, verità nascoste, sottile vendetta, rancore, manipolazione, desiderio e piacere.

Renée Knight “La segretaria” -Pickwick- PIEMME- euro 9,90

Se amate la scrittura della Knight e vi appassionano le sue trame allora il suggerimento è quello di leggere anche l’altro suo romanzo tradotto in italiano.

Storia intrigante. Protagonista è Christine Butcher, di professione segretaria; ma di fatto molto di più. Dedica tutte le energie all’inseguimento della perfezione, ed ambisce lavorare a stretto contatto con la manager dell’azienda in cui è impiegata. La temibile Mina Appleton, erede di un impero miliardario di supermercati, che sta per sostituire il padre al vertice.

Christine è efficientissima, discreta e affidabile, totalmente votata

a Mina, della quale diventa il braccio destro.

La spregiudicata manager finisce per considerare la preziosa assistente come una di famiglia. La questione a questo punto è: quanti segreti Christine conosce minuziosamente quando

-silenziosa e semi invisibile- ascolta tutto?

A raccontare è Christine in prima persona; parte dal presente e finisce per ripercorrere 18 anni di carriera e vita privata. E’ un romanzo psicologico in cui si indagano i complessi meccanismi della mente umana. Vengono messi a fuoco: il limite tra realtà e finzione, lealtà e sudditanza, il prezzo da pagare per una totale dedizione, e quanto ci si può fidare di un’altra persona.

Alla fine chissà se Christine è davvero quella che sembra, oppure è stata pericolosamente sottovalutata…..

Elin Hildebrand “La coppia perfetta” -Fanucci Editore. Time Crime- euro 16,90

Esistono coppie e famiglie perfette? Questo il tema del libro scritto dall’australiana Elin Hildebrand, trasposto brillantemente sullo schermo nell’omonima serie andata in onda su Netflix, interpretata da un cast stellare.

La Hildebrand -autrice di best seller con 30 romanzi al suo attivo-è madre di tre figli ed è sopravvissuta a un cancro al seno. “The perfect couple” del 2018 ha avuto notevole successo ed è stato a lungo tra i best seller del “New York Times”.

Il libro giallo, carico di suspense, segreti e tradimenti, ha ispirato la mini serie di 6 episodi, resa magnetica dall’interpretazione degli attori e dalla location spettacolare.

Siamo a Nantucket, nel Massachusetts, luogo rinomato per l’alto tasso di ricchezza e glamour, nella magnifica villa sul mare dei Winbury.

Padrona di casa è la bellissima Greer (Nicole Kidman), scrittrice di gialli baciata dal successo, moglie dell’affascinante Tag (Liev Schreiber). Sono la coppia perfetta da 29 anni, ed hanno messo al mondo tre rampolli.

La stagione si preannuncia ricca di eventi mondani. Da festeggiare ci sono: il 4 luglio (giorno dell’indipendenza), il lancio del nuovo libro di Greer, soprattutto sta per essere celebrato il matrimonio di uno dei figli della coppia.

E’ Benji, promesso sposo della giovane zoologa Amelia Sachs, (che Greer guarda dall’alto della sua superiore classe sociale). A scompigliare i piani festaioli è il ritrovamento del cadavere di una giovane donna emerso dall’acqua.

E’ quello della damigella d’onore della sposa, l’intraprendente influencer Merrit, che in realtà è molto di più…..

La sontuosa occasione di festa vira in tragedia.

La morte della donna è il grimaldello che finisce per scardinare la cassaforte dei Winbury fatta di: apparenza, simulata felicità, tradimenti, intrighi e falsità. Un castello di carte che nel giro di poche ore crolla e diventa anche potente satira sociale.

Holly Ringland “Ascolta i fiori dimenticati” -Garzanti- euro 13,00

Holly Ringland è una brillante scrittrice 44enne nata in Australia, paese in cui ha anche ambientato il romanzo. E forse ancora più esplicativa è la serie andata in onda su Prime Video, che ha reso visibile la vicenda narrata. Interpretata da un’eccezionale Sigourney Weaver nei panni della nonna della protagonista; personaggio all’inizio spigoloso e durissimo, all’apparenza freddo e distante emotivamente ….poi invece emergerà in tutta la sua grandezza.

La storia è di quelle che restano impresse. Al centro c’è la piccola Alice Hart che a 9 anni vive con i genitori in una casa isolata nel New South Wales australiano. In principio lei, la madre Agnes e il padre Clem sembrano avviluppati in un bozzolo di felicità perfetta. Poco dopo si scopre che in realtà l’uomo è l’aguzzino che le vessa quotidianamente con soprusi psicologici e violenza cieca, soprattutto su Agnes che, tra l’altro, è incinta.

Tutto cambia quando Alice è l’unica superstite del misterioso incendio che carbonizza la sua vita. In una fiammata perde: la casa, il padre, la madre e la creatura che portava in grembo. Un trauma che non solo brucia la pelle, ma piaga anche l’anima.

A soccorrerla in un primo tempo è la direttrice della biblioteca che intuisce la sua vita grama. Ma Alice è contesa anche dalla nonna paterna -della quale ignorava l’esistenza- ed è a lei che infine viene affidata. Però dopo un’esperienza infantile così traumatica, il dolore tende a segnare per sempre, e finisce per condizionare scelte personali e futuro.

Nonna June la ospita nella sua casa immersa in un meraviglioso giardino dove prospera l’azienda familiare di floricoltura; che è anche -se non soprattutto- il rifugio per donne vittime di violenza domestica che lì hanno trovato protezione.

E’ in questo mondo al femminile che Alice viene catapultata dal destino, dapprima muta e ferita.

Poi, poco a poco, June e le sue collaboratrici insegnano alla piccola il linguaggio dei fiori, i loro significati, l’effetto lenitivo e terapeutico che esercitano sull’anima più dolente.

La storia, ovviamente, non si esaurisce così. Il passato viene lentamente a galla e si svelano i segreti che hanno pesato sulla famiglia e sulla granitica nonna June…..

Alasdair Gray “Povere creature” -Safara- euro 22,00

Tutto è nato dalla penna di Alasdair Gray: scrittore, grafico, poeta, drammaturgo, pittore e accademico scozzese, nato nel 1934 a Glasgow e morto nel 2019. Il romanzo di esordio fu “Lanark” pubblicato nel 1981 dopo una gestazione durata quasi 30 anni, e oggi considerato un classico scozzese.

“Povere creature” è del 1992 ed è un caleidoscopio dei tratti principali dell’arte di Gray: surrealismo, fantascienza e distopia, erotismo, low fantasy. Al romanzo si è ispirato il regista greco, maestro dell’umorismo oscuro, il visionario Yorgos Lanthimos, che con questa commedia dal sapore gotico ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023.

Protagonista è Bella Baxter (interpretata da Emma Stone che con questo ruolo ha vinto il Golden Globe come migliore attrice). Bella si era suicidata per scampare alla violenza del padre. In perfetto stile Frankenstein, viene riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato un po’ folle (a cui ha dato vita l’attore William Dafoe).

Bella ritorna con il cervello da bambina, una sorta di bambola zombie: occhi sgranati, misteriose cicatrici, impulsiva, infantile. Seguiamo la sua crescita da bambina a ragazza scoordinata, fino alla maturazione come donna.

Non è addomesticabile questa creatura che va alla scoperta delle proprie ambizioni e dei desideri, esplorando il piacere della sessualità sullo sfondo della rigida epoca storica vittoriana. Un testo in cui Bella Baxter è la versione più esilarante del mostro Frankestein. Non ci resta che seguirla nelle sue peripezie…..

