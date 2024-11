Chiude un altro storico negozio torinese

Caro direttore,

dopo 73 anni , un’altra attività commerciale ha chiuso battenti. Parliamo della Garrino Abbigliamento di via Di Nanni, in borgo San Paolo. Dal primo novembre il marciapiede è deserto, davanti alle quattro storiche saracinesche abbassate l’ultimo giorno di ottobre. Il fondatore fu il signor Michele Garrino da Chieri che nel 2010 lo cedette al signor Meo Torta. Una scelta obbligata, quella del signor Torta, poiché la clientela storica è andata via via sempre a diminuire e non rimpiazzata dalle nuove generazioni presenti in borgo, fatta da studenti che scelgono di comprare altrove il loro abbigliamento. Garrino ha vestito molte generazioni di residenti nel borgo. Tutte le novità della moda non mancavano mai. Un vecchio cliente ricorda quando giunsero a Torino le prime magliette bianche con le strisce orizzontali che richiamavano le squadre di Rugby, eravamo negli anni 70. Un pezzo di storia del borgo è andata via per sempre ma nella mente della vecchia clientela affezionata rimane indelebile il ricordo con cui il fondatore prima ed il signor Torta dopo, hanno dedicato alla loro attività.

Luigi Gagliano

IL TORINESE