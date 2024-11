Torna per il 3° anno in città il Social Festival Comunità Educative 4-9 nov a Torino, Rivoli e Settimo Torinese, una settimana di incontri con i principali esperti della educazione e della pedagogia, con filosofi, esperti di ambiente e con artisti che possano raccontare con il codice giusto la loro esperienza creativa e di impegno; tutti insieme per imparare e insegnare a prendersi cura del mondo.

Da Massimo Recalcati (lun 4 nov) a Ensi e Epoque (ven 8 nov) passando per Antonio Catalano, Cecilia Marchisio, Duccio Demetrio, Ugo Morelli e molti altri e altre.

E’ davvero un importante momento promosso e organizzato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Torino, da ITER – Istituzione Torinese per l’Educazione Responsabile, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino e la direzione scientifica della rivista Animazione Sociale.

IL TORINESE