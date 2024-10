Lavoro, Grimaldi (AVS): Una scatola di ovetti Kinder costa più del lavoro di chi la confeziona

“Una scatola di ovetti Kinder costa 9 euro e 50, 3 euro e mezzo in più di un’ora di lavoro delle addette al confezionamento della Proteco S.r.l., che opera in appalto per Ferrero” – ha detto in Aula il Vicecapogruppo di AVS, Marco Grimaldi, mostrando la scatola rivolto alla Ministra Calderone nel corso del question time.

“L’outsourcing” – ha proseguito Grimaldi – “dilaga in tutto il mondo del lavoro e il Governo ha dato l’ultima spinta, con la possibilità di avere in un’azienda il 100% di lavoratori somministrati. Si imponga invece per legge la parità di trattamento economico tra i dipendenti della ditta appaltante e quelli della ditta appaltatrice, si faccia sì che le esternalizzazioni tornino a rispondere a una logica di specializzazione, si impedisca agli imprenditori di scegliere il contratto multiservizi nella logistica, nella grande distribuzione o nell’industria alimentare. Basta lavoro povero in un Paese ricco”.

