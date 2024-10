L’Altro Nebbiolo

Cascina Gilli – Castelnuovo Don Bosco

Venerdì 25 ottobre 2024



In una bella cornice autunnale di un pomeriggio piovoso , si è svolta una degustazione con tre sorprendenti interpreti del vitigno Nebbiolo piemontese.

In questa zona della collina torinese Cascina GILLI nel 1983 incomincia la sua avventura con la Freisa . Da oltre 20 anni il vitigno Albugnano di DNA Nebbiolo e’ ormai protagonista di queste colline.

Ecco un’occasione per festeggiare.

Degustazione condotta da Gianpiero Gerbi con assaggi di Nebbiolo di diverse interpretazioni territoriali.

CASCINA GILLI

Albugnano “Neuv” 2021 En Primeur

Il nome “Neuv” per noi racchiude un significato molto profondo simboleggiato dal numero 9 ovvero l’ultima delle cifre: per questo rappresenta la fine di un ciclo e indirettamente, l’apertura di un ciclo nuovo.

Vitigno: 100% Nebbiolo

Vigna 20 anni circa Vinificazione e affinamento: Vinificazione in acciaio inox. 20 giorni sulle bucce .Affinamento in barrique al 25% nuovi per circa 18 mesi . Poi 15 giorni in acciaio. Tipologia del terreno: Marna argillosa grigia con importante componente calcarea( 15 mill d’anni ). Terreno gessoso che dona al vino olfatto fresco . Altitudine ed esposizione: 440 m s.l.m. / SSE correnti d’aria che asciugano le vigne

Al naso: sentori di viola, amarena e cioccolato sottile.

In bocca: sentori di cioccolato sottile, tabacco.

Elegante ma giovane

FONTECUORE

Pegaso

Nebbiolo Canavese 2018

Nel Canavese la viticoltura è presente dal 1700 .

Vigne di 15 e 20 anni

Mt 350 , versante S/o

Terreno Morenico di 10 milioni di anni proveniente dalla Val d’Aosta . Terreno povero, con ph basso acido ,ricco di ciottoli e di Marne profonde marginali.

Vinificato in acciaio, poi 16 mesi di Barrique usate ,no microfiltrazione e poi di nuovo acciaio per 20 giorni

Al naso: Profumi vegetali eleganti, profondi e Long time , un po’ di foglia di tabacco

In bocca: vino poco muscoloso, dato proprio dal terreno composto di sabbie , pietra sciolte presenti, ma non di pronta beva e un pH basso garantisce longevità a questo vino.

Elegante e pulito.

BARBAGLIA

Cascina del Buonumore

Colline Novaresi doc rosso 2023

vigne di 15 anni, 85% Nebbiolo 15% Vespolina metri 450 ,versanti sud e sud ovest

terreno porfido friabile con componente ferrosa , 15 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio

Al naso: sentori di pompelmo rosa e arancia rossa

In bocca: sentori netti di pompelmo rosa e arancia rossa .di pronta beva

BARBAGLIA

Boca 2019

Boca della parte sud del super vulcano di 40 milioni con detriti africani che portano porfido e altri minerali e il vento del fiume Sesia che arriva dal Nord pulendo le vigne. Questo terreno è l’ultima parte prima della roccia, tanta pioggia, componenti sorgive, terreno ricco di ferro.

vigne di 20 anni , mt 400, 80% Nebbiolo 20% Vespolina

21 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio poi 24 mesi di Botti francesi da 1000 e 2200 poi 3 mesi in acciaio

Al naso: sentori di pompelmo rosa

In bocca: sentori di agrumato ,amarena e una leggerissima astringenza finale segno evidente di una longevità del vino .

Altri vini che mi sono piaciuti nella serata :

CASCINA GILLI

VINO SPUMANTE ROSATO

EXTRA DRY da Malvasia

Da tre mesi in bottiglia.

Al naso: fiori bianchi ,Candies e mandorla leggera

In bocca: bel mandorlato nel finale.Eleganza e semplicità

CASCINA GILLI

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO

2023

Al naso: sentori di rosa e lampone

In bocca: dolce, preciso e leggermente asprigno nel finale .Perfetto e di pronta beva.



Un ringraziamento alla perfetta organizzazione di Cascina Gilli . Un evento da ripetere per dare continuità al vitigno Albugnano.

I protagonisti della serata :

Silvia Barbaglia (Az.Barbaglia-Alto Piemonte)

info@vinibarbaglia.it

Stefano Desderi (Tenuta Fontecuore-Canavese)

fontecuore@fontecuore.it

Paolo Vergnano ( Cascina Gilli- Albugnano )

Federico Mussetto

Davide Gasperini

info@cascinagilli.it

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE