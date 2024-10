Presa a morsi legata a una sedia: anche il figlio di 8 anni partecipava alla tortura della mamma

Una donna a Torino è stata vittima degli abusi fisici e psicologici da parte del marito, della suocera, e del figlio di 8 anni. È stata persino legata a una sedia per diverse ore, presa a morsi e malmenata. Le sono stati danneggiati oggetti personali ed è stata costretta a dormire in auto. Finché la donna ha denunciato i suoi familiari. Gli imputati, marito e suocera sono stati condannati a un anno e mezzo e un anno di carcere con rito abbreviato, per i reati di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.

