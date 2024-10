Poste cosa (non) può fare la Regione per la chiusura degli uffici

“La Regione non può intervenire direttamente sulle decisioni intraprese da Poste Italiane in merito all’annuncio di chiusura degli uffici postali perché non è materia di nostra competenza tuttavia è nostra intenzione aprire un dialogo con Poste Italiane e per questo chiederemo un tavolo di confronto al quale possano partecipare anche gli enti locali coinvolti con l’obiettivo di conoscere con maggiore approfondimento le motivazioni alla base di questa scelta che va a privare i cittadini torinesi di un servizio importante, in quanto l’ufficio postale diventa luogo di riferimento all’interno del quartiere in particolare per gli anziani”, precisa l’assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, rispondendo all’interrogazione presentata nella seduta di ieri del Consiglio regionale del Piemonte.

IL TORINESE