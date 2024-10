La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 piega al tie-break anche Perugia

Torino, 28/10/2024

Un’altra vittoria al tie-break, la seconda consecutiva e la terza in cinque partite: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 aggiunge altri 2 punti alla classifica vincendo 2-3 al PalaBarton contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Senza Zakchaiou coach Bregoli lancia titolare la coppia centrale Alberti-Gray confermando la diagonale Van Aalen-Gicquel, le bande Skinner e Omoruyi e Spirito libero.

Il primo set, ben giocato e sempre in controllo, vede le chieresi dominare a muro e nel contrattacco (18-25). Nella seconda frazione Perugia sale di tono in attacco e dopo aver condotto di un’incollatura per buona parte del set la spunta 25-22. Senza storia la terza frazione che Chieri fa sua con un eloquente 14-25. Nella quarta frazione sul parziale di 14-19 i giochi sembrano fatti ma le umbre reagiscono e chiudono 32-30 dopo 43 minuti al sesto set-point dopo aver annullato due match-point a Chieri. Nel tie-break le chieresi tornano padrone del campo e fanno scendere i titoli di coda sul 9-15 dopo 2 ore e 37 minuti di gioco.

Pur con un po’ di amarezza per aver mancato il colpo del k.o. nel quarto set, per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 il bilancio è più che in attivo: riuscire a reagire alle difficoltà restando sempre in partita è una base importantissima su cui costruire la stagione.

Miglior realizzatrice del match è Skinner che mette a segno 31 punti meritandosi un altro premio di MVP, il terzo stagionale. In evidenza nel tabellino anche Gicquel con 25 punti.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia–Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25; 25-22; 14-25; 32-30; 9-15)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 3, Nemeth 26, Gryka, Cekulaev 7, Gardini 13, Ungureanu 2; Sirressi (L); Traballi 12, Bartolini 3, Pecorari, Cogliandro. N. e. Orlandi, Rastelli, Recchia (2L). All. Giovi; 2° Marangi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 7, Gicquel 25, Gray 7, Alberti 6, Skinner 31, Omoruyi 15; Spirito (L); Guiducci, Rolando, Anthouli, Carletti. N. e. Lyashko, Bujis, Lavagnino (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

ARBITRI: Jacobacci di Bergamo e Cappello di Siracusa.

NOTE: presenti 1100 spettatori. Durata set: 27′, 31′, 26′, 43′, 16′. Errori in battuta: 8-14. Ace: 5-6. Ricezione positiva: 43%-54%. Ricezione perfetta: 26%-44%. Positività in attacco: 35%-45%. Errori in attacco: 10-13. Muri vincenti: 9-14. MVP: Skinner.

COMUNICATO STAMPA

La cronaca

Primo set – L’incontro si apre con un muro di Gicquel su Gardini. Proprio il muro è per buona parte del set il leitmotiv chierese, a cui Perugia risponde inizialmente con l’efficacia del servizio. Sul 7-6 l’attacco vincente di Skinner manda sulla linea dei 9 metri Van Aalen. Il turno di battuta della palleggiatrice frutta un parziale di 6 punti che porta le biancoblù sul 7-13. Giovi inserisce Traballi e Bartolini ma l’inerzia resta favorevole a Chieri che da lì in avanti controlla bene il vantaggio e chiude 18-25 al secondo set-point grazie all’errore in attacco di Ungureanu.

Secondo set – Sul 4-3 Perugia allunga a 7-4 (Nemeth). Chieri resta a contatto ma dopo l’11-10 di Skinner due colpi di Nemeth e un muro di Ungureanu fruttano un nuovo allungo alle umbre (14-10). Nella seconda parte del set le padrone di casa difendono con i denti i vantaggio. Le biancoblù sfiorano ancora la parità sul 18-17 con un muro di Gray. Entra Traballi che con due importantissimi attacchi porta Perugia sul 24-20. Chieri annulla due set-point, poi Gray serve lungo e la frazione si chiude 25-22.

Terzo set – Sul 2-2 Chieri compie un primo strappo salendo a 2-6 con Skinner. Il vantaggio delle chieresi cresce rapidamente raggiungendo gli 8 punti sul 5-13 (ancora Skinner), quindi tocca il distacco massimo di 11 punti quando Gicquel mette a terra il pallone del 12-23. Sul 13-24 Gicquel sfrutta al meglio la seconda palla set e porta al cambio di campo sul 13-25.

Quarto set – Grande equilibrio e squadre sempre a contatto fino al 14-14. Qui c’è un primo break favorevole a Chieri che sul turno di battuta della neo entrata Guidicci allunga a 14-19 con i punti di Gicquel e Gray e tre errori consecutivi di Perugia. Le padrone di casa reagiscono e dopo due attacchi di Traballi recuperano a 19-20. Omoruyi fa respirare Chieri (19-21), ma Perugia non molla e pareggia a 21. Alberti con un primo tempo e Omoruyi da posto 4 firmano il 21-23. Rispondono Nemeth da posto 2 e il muro di Bartolini ed è 23-23. Il quarto tocco umbro dà un match-point a Chieri: Nemeth lo annulla, si va ai vantaggi (24-24). Il successivo muro di Bartolini su Skinner frutto un set-point a Perugia. Con due grandi difese su Nemeth e il secondo tocco di Guiducci le chieresi siglano il 25-25. Gardini firma il 26-25. Nello scambio successivo Gardini sembra trovare il tocco del muro ma il videocheck dà ragione a Chieri: è 26-26. Cekulaev mura Skinner (27-26), poi due attacchi di Skinner danno il secondo match-point a Chieri (27-28). Un’invasione e Traballi capovolgono il punteggio in 29-28. Mani-out di Gicquel ed è 29-29. Nemeth mette a terra il 30-29, poi Skinner in pipe sigla il 30-30. Traballi consegna a Perugia il sesto set-point, quello buono: Nemeth realizza il 32-30 portando l’incontro al tie-break.

Quinto set – Gicquel e Skinner svettano in attacco e al cambio di campo Chieri è avanti 2-8. Nella seconda parte del tie-break le biancoblù giocano in scioltezza. Gicquel consegna sette match-point a Chieri (7-14). Nemeth e l’ace di Cekulaev annullano i primi due, infine Cekulaev serve in rete e l’incontro termina 9-15.

Il commento

Loveth Omoruyi: «Peccato per il quarto set, loro hanno fatto meglio di noi verso la fine. Spiace per il punto perso che sicuramente sarà importante per la classifica. Il quinto set è sempre difficile da giocare per chiunque, sono felice che con il gioco di squadra siamo riuscite a vincerlo nettamente».

