Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO) Domenica 27 ottobre, ore 16 La bella addormentata Per Favole a Merenda un racconto con figure animate, azioni teatrali, travestimenti e musiche In un immaginario “circo delle fiabe” un clown, pagliaccio bianco, racconta la fiaba della bella addormentata avvalendosi di figure animate, azioni teatrali, travestimenti e momenti di partecipazione collettiva con l’accompagnamento di adeguate e suggestive musiche. La fiaba della fanciulla che si addormenta per un incantesimo e poi si risveglia, pronta per una vita più complessa, arricchita e adulta è mantenuta nei suoi punti più significativi. L’ambiente circense, fantastico e grottesco, sottolinea particolarmente il valore dei sogni della fanciulla che favoriscono lo sviluppo della sua personalità e della sua spinta all’autonomia nell’affrontare i vari aspetti della vita.