Consegna in giornata di Amazon per i clienti Prime di Torino

Il servizio di Consegna in giornata di Amazon si espande e diventa disponibile anche per i clienti Prime di Torino.

Lanciata per la prima volta in Italia nel 2018, nelle città di Roma e Milano, l’opzione di consegna in giornata aiuta i clienti Prime ad ottenere ciò che amano e di cui hanno bisogno ancora più velocemente. Attualmente è disponibile in oltre 230 codici postali in Italia – senza costi aggiuntivi per gli ordini Prime idonei di almeno 29 euro – e su milioni di prodotti a livello nazionale, inclusi articoli di marchi Amazon e delle Piccole e Medie Imprese italiane.

La consegna rapida e senza costi aggiuntivi è il fondamento su cui Amazon ha costruito Prime – un servizio che continua a migliorare con l’obiettivo di innovare e perfezionare costantemente l’esperienza d’acquisto dei clienti in tutto il mondo – e il numero di prodotti che sono stati recapitati con Consegna in giornata fino ad ora nel 2024 in Italia è raddoppiato rispetto al 2023. Amazon è inoltre sulla buona strada per garantire ai clienti Prime le consegne più veloci di sempre a livello globale nel 2024, con un maggior numero di prodotti consegnati in giornata o in un giorno.

La Consegna in giornata più veloce di Amazon in Italia finora quest’anno è stata proprio ad un cliente di Torino che ha ricevuto il suo distributore automatico di cibo per gatti in 189 minuti.

IL TORINESE